RÃ¼ckschlag fÃ¼r Trump: US-Bundesgericht stoppt Neuzuschnitt von Wahlkreisen in Texas

Ein US-Bundesgericht hat den Neuzuschnitt von Wahlkreisen im Bundesstaat Texas gestoppt. Das Gericht entschied am Dienstag, dass die von den Republikanern auf den Weg gebrachte Neuordnung der Wahlkreise in dem sÃ¼dlichen Bundesstaat bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr nicht angewendet werden darf. Stattdessen sollen die Wahlkreise eines Neuzuschnitts von 2021 gelten.



Mit dem Neuzuschnitt wollten die Republikaner von PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¼nf zusÃ¤tzliche Mandate holen, um die Mehrheit der Republikaner zu sichern - die Entscheidung ist daher ein RÃ¼ckschlag fÃ¼r Trump, der auf einen Neuzuschnitt gedrÃ¤ngt hatte.



Schwarze und lateinamerikanische WÃ¤hler hatten den Neuzuschnitt als diskriminierend gegenÃ¼ber Minderheiten beanstandet.



Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, kÃ¼ndigte an, gegen die Entscheidung vor dem Obersten Gerichtshof Berufung einlegen zu wollen. Dort stellen konservativ eingestellte Richter die Mehrheit.



Der Neuzuschnitt der Wahlkreise in Texas hatte dazu gefÃ¼hrt, dass das von den Demokraten geprÃ¤gte Kalifornien ebenfalls seine Wahlkreise neu zuschnitt. Die MaÃŸnahme, die vorÃ¼bergehend ist, soll fÃ¼r fÃ¼nf zusÃ¤tzliche Sitze fÃ¼r die Demokraten im ReprÃ¤sentantenhaus sorgen. Bei einem Referendum stimmten die BÃ¼rger des sÃ¼dwestlichen Bundesstaates dem Schritt Anfang des Monats zu. Die Republikanische Partei in Kalifornien geht juristisch gegen den Neuzuschnitt vor, unterstÃ¼tzt wird sie dabei von der Trump-Regierung.



Die Republikaner in Missouri, North Carolina und Ohio haben ebenfalls Schritte unternommen, um in ihren Bundesstaaten mehr Wahlkreise zu ihren Gunsten neu zuzuschneiden.



Trumps Republikaner haben derzeit eine knappe Mehrheit von fÃ¼nf Sitzen im ReprÃ¤sentantenhaus. In der zweiten Kongresskammer, dem Senat, verfÃ¼gen sie ebenfalls Ã¼ber eine Mehrheit. FÃ¼r gewÃ¶hnlich erleidet die regierende Partei bei den Zwischenwahlen allerdings deutliche Verluste. Die Demokraten hoffen deswegen, das ReprÃ¤sentantenhaus im Herbst 2026 zurÃ¼ckerobern zu kÃ¶nnen.



Die Praxis des Wahlkreiszuschnitts aus politischen Motiven hat in den USA eine lange Tradition - und immer wieder auch das Oberste Gericht beschÃ¤ftigt. Bezeichnet wird sie als "Gerrymandering": Das Wort setzt sich zusammen aus dem Namen von Elbridge Gerry, einem Gouverneur von Massachusetts aus dem 18. Jahrhundert, und dem Wort Salamander. Gerry hatte einen Wahlbezirk in seinem Bundesstaat derart zu seinem Vorteil zugeschnitten, dass er die Form eines Salamanders annahm.



In der Regel werden die Wahlkreise alle zehn Jahre auf Grundlage von Zensusdaten Ã¼ber die BevÃ¶lkerungsstruktur neu festgelegt. Der Neuzuschnitt soll demografischen VerÃ¤nderungen Rechnung tragen und die Verfassungsvorgabe erfÃ¼llen, dass alle Wahlbezirke innerhalb eines Bundesstaats in etwa die gleiche BevÃ¶lkerungszahl haben mÃ¼ssen.