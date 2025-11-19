Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die schwarz-rote Koalition angesichts des Rentenstreits aufgefordert, das komplette Rentenpaket zu Ã¼berarbeiten.
"Am besten wÃ¤re es, wenn die Koalition das Paket noch einmal komplett aufschnÃ¼ren wÃ¼rde: keine MÃ¼tterrente, keine Haltelinie und Reformen, die tatsÃ¤chlich die TragfÃ¤higkeit des Systems sicherstellen", sagte Grimm der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "Es gilt, das Renteneinstiegsalter an die lÃ¤ngere Lebenserwartung zu koppeln und den Anstieg der Bestandsrenten an das Preisniveau und nicht lÃ¤nger an die LÃ¶hne zu knÃ¼pfen. Den Nachhaltigkeitsfaktor sollte man wieder einsetzen", so das Mitglied im Wirtschafts-SachverstÃ¤ndigenrat der Bundesregierung.
"Das Rentenpaket fÃ¼hrt komplett in die falsche Richtung", sagte Grimm weiter. "Die Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung steigen, obwohl eigentlich dringend geboten wÃ¤re, den Anstieg der Ausgaben wirksam und deutlich zu senken."
Wirtschaft
Grimm verlangt kompletten Neuanfang beim Rentenpaket
- dts - 19. November 2025, 07:26 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die schwarz-rote Koalition angesichts des Rentenstreits aufgefordert, das komplette Rentenpaket zu Ã¼berarbeiten.
Weitere Meldungen
London (dts Nachrichtenagentur) - Der Anstieg der Verbraucherpreise in GroÃŸbritannien hat sich zuletzt wieder etwas abgeschwÃ¤cht. Die jÃ¤hrliche Inflationsrate lag im OktoberMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Etwa ein Drittel der Unternehmen in Deutschland bekommt zu wenig AuftrÃ¤ge. Der Anteil sank leicht von 37,8 Prozent im Juli auf 36,9 Prozent imMehr
In Belgien beginnt am Mittwoch (09.00 Uhr) der Prozess eines Bauern gegen den franzÃ¶sischen Ã–l- und Gaskonzern Total Energies. Der Rinderbauer Hugues Falys sowie dreiMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert, dass die geplante neue E-Auto-FÃ¶rderung der Bundesregierung nur fÃ¼r Autos von Firmen gelten soll,Mehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung des Fahrplans zum EU-Sammelgesetz (Omnibus) fÃ¼r BÃ¼rokratieabbau hat die stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-FraktionMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, mindestens 91 Sektoren beziehungsweise Teilsektoren der energieintensiven Industrie durch denMehr