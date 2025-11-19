Grimm verlangt kompletten Neuanfang beim Rentenpaket

Veronika Grimm (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die schwarz-rote Koalition angesichts des Rentenstreits aufgefordert, das komplette Rentenpaket zu Ã¼berarbeiten.



"Am besten wÃ¤re es, wenn die Koalition das Paket noch einmal komplett aufschnÃ¼ren wÃ¼rde: keine MÃ¼tterrente, keine Haltelinie und Reformen, die tatsÃ¤chlich die TragfÃ¤higkeit des Systems sicherstellen", sagte Grimm der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "Es gilt, das Renteneinstiegsalter an die lÃ¤ngere Lebenserwartung zu koppeln und den Anstieg der Bestandsrenten an das Preisniveau und nicht lÃ¤nger an die LÃ¶hne zu knÃ¼pfen. Den Nachhaltigkeitsfaktor sollte man wieder einsetzen", so das Mitglied im Wirtschafts-SachverstÃ¤ndigenrat der Bundesregierung.



"Das Rentenpaket fÃ¼hrt komplett in die falsche Richtung", sagte Grimm weiter. "Die Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung steigen, obwohl eigentlich dringend geboten wÃ¤re, den Anstieg der Ausgaben wirksam und deutlich zu senken."

