Brantner schlÃ¤gt freiwilliges Wehr-Register fÃ¼r Ã„ltere vor

Franziska Brantner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner hat zur StÃ¤rkung der VerteidigungsfÃ¤higkeit ein Register vorgeschlagen, in dem Ã¤ltere Menschen eintragen kÃ¶nnen, welche FÃ¤higkeiten sie im Spannungsfall einbringen kÃ¶nnten. "Wir sollten frÃ¼hzeitig ein Freiwilligen-Register aufbauen", sagte Brantner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben). "Darauf kÃ¶nnen wir dann im Ernstfall zurÃ¼ckgreifen."



Wenn es zum Verteidigungsfall kommen sollte, mÃ¼sse man wissen, wer von den JÃ¼ngeren Wehrdienst leisten kann, sagte die GrÃ¼nen-Politikerin. "Aber wir werden auch Menschen brauchen, die Drohnen programmieren und steuern, die Logistik verstehen, die Essen fÃ¼r mehr als 1.000 Menschen kochen kÃ¶nnen." Diese FÃ¤higkeiten seien wichtig und nicht ans Alter gebunden. An diesen Stellen kÃ¶nnen sich nach Brantners Vorschlag auch Ã¤ltere Menschen einbringen: "Wir sollten die MÃ¶glichkeit schaffen, dass Ã„ltere sich freiwillig melden kÃ¶nnen und sagen: das sind meine FÃ¤higkeiten und ich bin bereit, sie einzusetzen."



Brantner setzte den Vorschlag auch in den Kontext der Debatte um Generationengerechtigkeit. "Alle Generationen mÃ¼ssen ihren fairen Anteil leisten", sagte sie den Funke-Zeitungen. "Wir brauchen einen neuen Generationenvertrag."



Die aktuelle Bundesregierung macht ihrer Ansicht nach "auf allen Feldern Politik zulasten der Jungen". "Deswegen kann ich deren Wut gut nachvollziehen", sagte Brantner. "Offenbar denkt die Koalition: die wÃ¤hlen uns sowieso nicht, dann machen wir auch nichts fÃ¼r die."



Als Beispiel nannte sie die Rente. Es sei richtig, dass Altersarmut nach einem harten Arbeitsleben verhindert werden mÃ¼sse. "Aber es ist auch klar, dass das nicht zulasten der nÃ¤chsten Generationen geschehen darf", sagte die GrÃ¼nen-Vorsitzende. "Auf Dauer kÃ¶nnen wir die Rente nicht nur Ã¼ber abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigte finanzieren." Die GrÃ¼nen plÃ¤dieren deshalb fÃ¼r eine ergÃ¤nzende kapitalgedeckte Komponente, den BÃ¼rgerfonds. "In einer Gesellschaft, in der die Jungen immer weniger werden, mÃ¼ssen wir sicherstellen, dass ihre Interessen nicht untergehen", fordert Brantner.

