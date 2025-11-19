Wirtschaft

Jedes dritte Unternehmen leidet unter Auftragsmangel

  • dts - 19. November 2025, 07:51 Uhr
Bild vergrößern: Jedes dritte Unternehmen leidet unter Auftragsmangel
Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Etwa ein Drittel der Unternehmen in Deutschland bekommt zu wenig AuftrÃ¤ge. Der Anteil sank leicht von 37,8 Prozent im Juli auf 36,9 Prozent im Oktober, wie aus einer am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts hervorgeht. Damit liegt er aber weiter deutlich Ã¼ber dem langfristigen Durchschnitt.

"Der Weg aus der Auftragsflaute ist noch lang", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Der Auftragsmangel kann durch konjunkturell bedingte NachfrageschwÃ¤che, aber auch durch zu hohe Kosten und damit mangelnde preisliche WettbewerbsfÃ¤higkeit der Unternehmen entstehen."

In der Industrie ist der Anteil der Unternehmen mit fehlenden AuftrÃ¤gen gesunken - von 38,0 Prozent im Juli auf 35,5 Prozent im Oktober. So atmet vor allem der Automobilbereich etwas auf - nach 38,7 Prozent im Juli fehlen nun 29,5 Prozent der Unternehmen die AuftrÃ¤ge. Im Metallsektor und in der Papierindustrie (jeweils rund 44 Prozent) bleibt die Lage aber besonders schwierig. In der Chemischen Industrie stieg der Anteil um rund fÃ¼nf Prozentpunkte auf 39,1 Prozent.

Die Dienstleister berichten sogar etwas hÃ¤ufiger von fehlenden AuftrÃ¤gen: Der Anteil stieg von 31,4 auf 33,6 Prozent. Besonders betroffen sind Leiharbeitsfirmen (64 Prozent). Auch in der Beherbergung (52,4â€¯Prozent) sowie bei Werbeagenturen und Marktforschern (54,8â€¯Prozent) ist der Auftragsmangel Ã¼berdurchschnittlich hoch.

Im Handel bleibt die Lage schwierig: Unter den GroÃŸhÃ¤ndlern klagten knapp zwei Drittel (61,9â€¯Prozent) Ã¼ber fehlende AuftrÃ¤ge - ein leichter RÃ¼ckgang gegenÃ¼ber dem Vorquartal (64,9â€¯Prozent). Unter den EinzelhÃ¤ndlern hat sich die Situation nur minimal verbessert: Der Anteil sank von 52,1 auf 48,4 Prozent - damit berichtet weiterhin etwa jeder zweite Betrieb Ã¼ber eine unzureichende Nachfrage.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Inflationsrate in GroÃŸbritannien sinkt auf 3,6 Prozent
    Inflationsrate in GroÃŸbritannien sinkt auf 3,6 Prozent

    London (dts Nachrichtenagentur) - Der Anstieg der Verbraucherpreise in GroÃŸbritannien hat sich zuletzt wieder etwas abgeschwÃ¤cht. Die jÃ¤hrliche Inflationsrate lag im Oktober

    Mehr
    Grimm verlangt kompletten Neuanfang beim Rentenpaket
    Grimm verlangt kompletten Neuanfang beim Rentenpaket

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die schwarz-rote Koalition angesichts des Rentenstreits aufgefordert, das komplette Rentenpaket zu

    Mehr
    Auftakt im Prozess eines belgischen Bauern gegen Ã–lkonzern Total
    Auftakt im Prozess eines belgischen Bauern gegen Ã–lkonzern Total

    In Belgien beginnt am Mittwoch (09.00 Uhr) der Prozess eines Bauern gegen den franzÃ¶sischen Ã–l- und Gaskonzern Total Energies. Der Rinderbauer Hugues Falys sowie drei

    Mehr
    Warentest: Mehr als die HÃ¤lfte der untersuchten Schokoladen gut
    Warentest: Mehr als die HÃ¤lfte der untersuchten Schokoladen gut
    EU-Gericht urteilt Ã¼ber schÃ¤rfere Regeln fÃ¼r Amazon
    EU-Gericht urteilt Ã¼ber schÃ¤rfere Regeln fÃ¼r Amazon
    EU-Kommission stellt PlÃ¤ne fÃ¼r Ã„nderungen bei Datenschutz und KI-Regeln vor
    EU-Kommission stellt PlÃ¤ne fÃ¼r Ã„nderungen bei Datenschutz und KI-Regeln vor
    US-Kartellverfahren beendet: Meta kann Instagram und Whatsapp behalten
    US-Kartellverfahren beendet: Meta kann Instagram und Whatsapp behalten
    Brantner schlÃ¤gt freiwilliges Wehr-Register fÃ¼r Ã„ltere vor
    Brantner schlÃ¤gt freiwilliges Wehr-Register fÃ¼r Ã„ltere vor
    RÃ¼ckschlag fÃ¼r Trump: US-Bundesgericht stoppt Neuzuschnitt von Wahlkreisen in Texas
    RÃ¼ckschlag fÃ¼r Trump: US-Bundesgericht stoppt Neuzuschnitt von Wahlkreisen in Texas
    Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident warnt vor
    Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident warnt vor "LÃ¼gen" von KI
    GrÃ¼ne kritisieren Rechtskreiswechsel fÃ¼r ukrainische GeflÃ¼chtete
    GrÃ¼ne kritisieren Rechtskreiswechsel fÃ¼r ukrainische GeflÃ¼chtete
    Wehrdienst: GrÃ¼nen-Chefin Brantner schlÃ¤gt freiwilliges Register fÃ¼r Ã„ltere vor
    Wehrdienst: GrÃ¼nen-Chefin Brantner schlÃ¤gt freiwilliges Register fÃ¼r Ã„ltere vor
    Drohnenabwehr: Gesetzesnovelle sieht Amtshilfe der Bundeswehr vor
    Drohnenabwehr: Gesetzesnovelle sieht Amtshilfe der Bundeswehr vor

    Top Meldungen

    Brantner will E-Auto-FÃ¶rderung nur fÃ¼r Autos mit EU-Lieferketten
    Brantner will E-Auto-FÃ¶rderung nur fÃ¼r Autos mit EU-Lieferketten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert, dass die geplante neue E-Auto-FÃ¶rderung der Bundesregierung nur fÃ¼r Autos von Firmen gelten soll,

    Mehr
    EU-Omnibus: GrÃ¼ne fÃ¼rchten
    EU-Omnibus: GrÃ¼ne fÃ¼rchten "intransparente Datenpraktiken"

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung des Fahrplans zum EU-Sammelgesetz (Omnibus) fÃ¼r BÃ¼rokratieabbau hat die stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-Fraktion

    Mehr
    Ministerium will Industriestrompreis fÃ¼r 91 Teilsektoren
    Ministerium will Industriestrompreis fÃ¼r 91 Teilsektoren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, mindestens 91 Sektoren beziehungsweise Teilsektoren der energieintensiven Industrie durch den

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts