Jedes dritte Unternehmen leidet unter Auftragsmangel

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Etwa ein Drittel der Unternehmen in Deutschland bekommt zu wenig AuftrÃ¤ge. Der Anteil sank leicht von 37,8 Prozent im Juli auf 36,9 Prozent im Oktober, wie aus einer am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts hervorgeht. Damit liegt er aber weiter deutlich Ã¼ber dem langfristigen Durchschnitt.



"Der Weg aus der Auftragsflaute ist noch lang", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Der Auftragsmangel kann durch konjunkturell bedingte NachfrageschwÃ¤che, aber auch durch zu hohe Kosten und damit mangelnde preisliche WettbewerbsfÃ¤higkeit der Unternehmen entstehen."



In der Industrie ist der Anteil der Unternehmen mit fehlenden AuftrÃ¤gen gesunken - von 38,0 Prozent im Juli auf 35,5 Prozent im Oktober. So atmet vor allem der Automobilbereich etwas auf - nach 38,7 Prozent im Juli fehlen nun 29,5 Prozent der Unternehmen die AuftrÃ¤ge. Im Metallsektor und in der Papierindustrie (jeweils rund 44 Prozent) bleibt die Lage aber besonders schwierig. In der Chemischen Industrie stieg der Anteil um rund fÃ¼nf Prozentpunkte auf 39,1 Prozent.



Die Dienstleister berichten sogar etwas hÃ¤ufiger von fehlenden AuftrÃ¤gen: Der Anteil stieg von 31,4 auf 33,6 Prozent. Besonders betroffen sind Leiharbeitsfirmen (64 Prozent). Auch in der Beherbergung (52,4â€¯Prozent) sowie bei Werbeagenturen und Marktforschern (54,8â€¯Prozent) ist der Auftragsmangel Ã¼berdurchschnittlich hoch.



Im Handel bleibt die Lage schwierig: Unter den GroÃŸhÃ¤ndlern klagten knapp zwei Drittel (61,9â€¯Prozent) Ã¼ber fehlende AuftrÃ¤ge - ein leichter RÃ¼ckgang gegenÃ¼ber dem Vorquartal (64,9â€¯Prozent). Unter den EinzelhÃ¤ndlern hat sich die Situation nur minimal verbessert: Der Anteil sank von 52,1 auf 48,4 Prozent - damit berichtet weiterhin etwa jeder zweite Betrieb Ã¼ber eine unzureichende Nachfrage.

