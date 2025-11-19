Wirtschaft

Warentest: Mehr als die HÃ¤lfte der untersuchten Schokoladen gut

  • AFP - 19. November 2025, 05:22 Uhr
Bild vergrößern: Warentest: Mehr als die HÃ¤lfte der untersuchten Schokoladen gut
Schokoladentafeln in einem Supermarkt
Bild: AFP

Schokoladen verschiedener Hersteller haben nach Angaben der Stiftung Warentest bei einer Untersuchung vorwiegend Ã¼berzeugt. "Mehr als die HÃ¤lfte der Produkte schnitt mit Gut ab", teilte die Stiftung am Mittwoch in Berlin mit. Einige Schokoladen hÃ¤tten jedoch auch enttÃ¤uscht. "Der kritischste und Ã¼berraschendste Befund im Test war ein Salmonellen-Nachweis in einer veganen Tafel", erklÃ¤rte Testleiterin Janine Schlenker.

Zudem nÃ¤hmen esÂ einige Hersteller bei der Angabe von Vanillezutaten oder dem Kakaogehalt nicht so genau und machten teils sogar falsche Angaben, monierten die Tester weiter. So hÃ¤tten zwei hochpreisige Schokoladen im Zutatenverzeichnis echte Vanille versprochen - im Labor seien dann jedoch Ersatzstoffe nachgewiesen worden. Bei einem Produkt wurde demnach der Kakaogehalt schÃ¶ngerechnet.

Unter die Lupe genommen hatten die Tester insgesamt 20 Milchschokoladen und zwei vegane Alternativen. Getestet worden seien dabei sowohl bekannte Marken wie auch "Premium-Confiserie-Schokolade", erklÃ¤rte die Stiftung.

Verbrauchern rieten die Tester, beim Einkauf die Preise verschiedener Schokoladen Ã¼ber den Grundpreis pro Kilogramm zu vergleichen - "denn lÃ¤ngst nicht jede Tafel wiegt noch 100 Gramm". Wer auf Nachhaltigkeit Wert lege, kÃ¶nne sich zudem an entsprechenden Siegeln etwa fÃ¼r faire Produktionsbedingungen orientieren.Â 

Nach dem Kauf sollten Schokoladen kÃ¼hl und trocken aufbewahrt und "Temperaturschocks" vermieden werden, da sich ansonsten eine raue Zuckerschicht bilde, erlÃ¤uterte die Stiftung weiter. Empfehlenswert ist demnach zudem, die Schokolade nach dem Ã–ffnen wie guten Wein kurz "atmen" zu lassen, damit sich die Aromen entfalten kÃ¶nnen.Â 

