Prozess um Disko-Brandkatastrophe mit 63 Toten beginnt in Nordmazedonien

Ermittler nach Brandkatastrophe im Klub "Pulse"

In Nordmazedonien beginnt am Mittwoch der Prozess um die Brandkatastrophe bei einem Hip-Hop-Konzert, bei dem im MÃ¤rz 63 Menschen getÃ¶tet wurden. Angeklagt sind 34 mutmaÃŸlich Verantwortliche, darunter der Besitzer der Disko in Kocani.

Ein halbes Jahr nach der tÃ¶dlichen Brandkatastrophe bei einem Hip-Hop-Konzert in Nordmazedonien beginnt am Mittwoch der Prozess gegen die mutmaÃŸlichen Verantwortlichen. Bei dem Feuer in einer Discothek in Kocani im MÃ¤rz waren 63 junge Menschen ums Leben gekommen und fast 200 weitere verletzt worden. Angeklagt sind 34 mutmaÃŸlich Verantwortliche, darunter der Besitzer der Disco.



Der GroÃŸbrand war in der Nacht zum 16. MÃ¤rz beim Auftritt eines Hip-Hop-Duos ausgebrochen, als sich mehr als 650 Menschen in der Disco "Pulse" im rund hundert Kilometer Ã¶stlich der Hauptstadt Skopje gelegenen Kocani drÃ¤ngten. AuslÃ¶ser des Feuers war Pyrotechnik wÃ¤hrend der BÃ¼hnenshow. Viele der Opfer starben, als die Konzertbesucher in Panik zum Ausgang stÃ¼rmten.Â Die Ermittlungen ergaben, dass in dem Club jahrelang gegen fast alle Auflagen fÃ¼r das Betreiben einer Disco verstoÃŸen worden war.Â