Bei einem Besuch in Ankara will der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch die diplomatischen BemÃ¼hungen um eine Ende des Ukraine-Kriegs wiederbeleben. Die Ukraine will nach Angaben aus Kiew vor allem erreichen, die USA wieder in die Suche nach einer FriedenslÃ¶sung einzubinden. Selenskyj wird demnach in Ankara den tÃ¼rkischen PrÃ¤sidenten Recep Tayyip Erdogan und den US-Sondergesandten Steve Witkoff treffen. Russische Vertreter nehmen nicht an den GesprÃ¤chen teil.
Die diplomatischen BemÃ¼hungen um eine FriedenslÃ¶sung, die auch von US-PrÃ¤sident Donald Trump vorangetrieben wurden, blieben bislang erfolglos. Delegationen aus Russland und der Ukraine hatten sich seit Mai zu drei Verhandlungsrunden in Istanbul getroffen, bei denen der Austausch von Gefangenen und die RÃ¼ckgabe getÃ¶teter Soldaten vereinbart wurde. Fortschritte in Richtung einer WaffenruheÂ gab es bei den Treffen aber nicht.Â Russland lehnte eine Feuerpause ab und setzte die Angriffe auf die Ukraine mit unverminderter HÃ¤rte fort.
Brennpunkte
Selenskyj zu Besuch in Ankara - GesprÃ¤che mit Erdogan und Witkoff geplant
- AFP - 19. November 2025, 04:03 Uhr
