Technologie

EU-Kommission stellt PlÃ¤ne fÃ¼r Ã„nderungen bei Datenschutz und KI-Regeln vor

  • AFP - 19. November 2025, 04:05 Uhr
Bild vergrößern: EU-Kommission stellt PlÃ¤ne fÃ¼r Ã„nderungen bei Datenschutz und KI-Regeln vor
Rechenzentrum in JÃ¼lich
Bild: AFP

Die EU-Kommission stellt am Mittwoch ihre PlÃ¤ne fÃ¼r Ã„nderungen an Gesetzen fÃ¼r Datenschutz und KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) vor. BrÃ¼ssel reagiert damit auf Druck aus der Wirtschaft, DatenschÃ¼tzer warnen vor Eingriffen in die PrivatsphÃ¤re.

Die EuropÃ¤ische Kommission stellt am Mittwoch in BrÃ¼ssel ihre PlÃ¤ne fÃ¼r Ã„nderungen an den Gesetzen fÃ¼r Datenschutz und den Einsatz von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) vor. BrÃ¼ssel will EntwÃ¼rfen zufolge dafÃ¼r sorgen, dass Firmen mehr Daten fÃ¼r die Entwicklung von KI-Modellen zur VerfÃ¼gung stehen. DatenschÃ¼tzer warnten bereits, die EU dÃ¼rfe Unternehmensgewinne nicht Ã¼ber die PrivatsphÃ¤re ihrer BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger stellen.

In den EntwÃ¼rfen fÃ¼r die PlÃ¤ne ist zudem eine Neuregelung der Cookie-Banner vorgesehen, mit der Webseiten um Erlaubnis fÃ¼r die Verarbeitung von Nutzerdaten fragen mÃ¼ssen. AuÃŸerdem kÃ¶nnten eine von Regeln fÃ¼r die KI-Nutzung etwa im Gesundheitswesen und in SicherheitsbehÃ¶rden um mehrere Monate verschoben werden. Im Anschluss mÃ¼ssen das Europaparlament und die 27 EU-LÃ¤nder Ã¼ber die VorschlÃ¤ge der Kommission verhandeln.

