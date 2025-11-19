Technologie

Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident warnt vor "LÃ¼gen" von KI

  • dts - 19. November 2025, 06:57 Uhr
Bild vergrößern: Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident warnt vor LÃ¼gen von KI
Bundesnetzagentur (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur warnt vor einem unkritischen Umgang mit "LÃ¼gen" von KÃ¼nstlicher Intelligenz. Es gebe "Gefahren und Herausforderungen", die vor allem mit der QualitÃ¤t der Sprachmodelle wie ChatGPT oder Gemini zu tun hÃ¤tten, sagte BehÃ¶rdenprÃ¤sident Klaus MÃ¼ller der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung".

Bei mathematischen oder naturwissenschaftlichen Aufgaben sei das "relativ unproblematisch", da es um richtig oder falsch gehe. "Geht es aber um Aussagen in einem gesellschaftspolitischen oder historischen Kontext, und die KI halluziniert, dann ist das nur ein netteres Wort fÃ¼r LÃ¼gen. Da liegt die Gefahr", sagte MÃ¼ller und erlÃ¤uterte: "Denn wenn Personen, Institutionen, Medien unkritisch mit dieser Technologie umgehen, kann das Vertrauen beschÃ¤digt werden, und es kÃ¶nnen gravierende Fehler gemacht werden. Ja, das treibt mich um."

Die Bundesnetzagentur ist in Deutschland fÃ¼r die Durchsetzung der europÃ¤ischen KI-Verordnung zustÃ¤ndig. Sorgen, eine Super-KI kÃ¶nne sich verselbststÃ¤ndigen und der menschlichen Kontrolle entziehen, trat MÃ¼ller entgegen: "Dass demnÃ¤chst ein `Terminator` aus den Laboren von ChatGPT oder Gemini entsteigt und uns zu seinen Knechten macht? Nein, diese Fantasie teile ich nicht."

