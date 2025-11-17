Technologie

Wildberger vor Digitalgipfel: "Europa muss die Weichen stellen"

  • dts - 17. November 2025, 16:30 Uhr
Wildberger vor Digitalgipfel: Europa muss die Weichen stellen
Karsten Wildberger am 13.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) dringt vor dem Gipfel fÃ¼r digitale SouverÃ¤nitÃ¤t auf Reformen und rasches Handeln auf dem Feld der KÃ¼nstlichen Intelligenz.

"Das weltweite Rennen um KÃ¼nstliche Intelligenz lÃ¤uft auf Hochtouren", sagte Wildberger dem Nachrichtenportal T-Online. "Europa muss jetzt die Weichen fÃ¼r eine eigene, souverÃ¤ne digitale Zukunft stellen."

Der Gipfel in Berlin zeige, dass Europa die entscheidenden Talente und Unternehmen habe, um SchlÃ¼sseltechnologien zu entwickeln und zu gestalten. "Gemeinsam mit Frankreich und unseren europÃ¤ischen Partnern wird Deutschland eine starke Stimme fÃ¼r digitale Reformen sein - und dafÃ¼r sorgen, dass Europa vom Reden ins Handeln kommt", so Wildberger. "Innovation wartet nicht: Tempo und Skalierung entscheiden, wer fÃ¼hrt - und wir sind bereit zu handeln."

An diesem Dienstag treffen sich rund 900 Teilnehmer, darunter Digitalminister und Fachleute aus Wirtschaft und Forschung, zum EuropÃ¤ischen Gipfel zur Digitalen SouverÃ¤nitÃ¤t in Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron haben sich angekÃ¼ndigt.

    Merz will digitale Plattform fÃ¼r Einwanderung vorantreiben

    Mehr Ãœberschuldete haben Schulden bei OnlinehÃ¤ndlern

    Politiker fordern Signal gegen US-Dominanz bei Cloud-Diensten

