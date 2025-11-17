"Keine Zeit fÃ¼r Hinhaltetaktiken": Entscheidende Verhandlungswoche bei UN-Klimakonferenz

Eine COP30-Teilnehmerin vor einer Weltkugel in BelÃ©m

Zum Auftakt der zweiten Woche der Weltklimakonferenz in BelÃ©m haben Umweltorganisationen mehr Bewegung in den Verhandlungen gefordert. Es fÃ¼hre 'kein Weg vorbei an einer weltweiten Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas', erklÃ¤rte WWF-Klimaexpertin Raddatz.

Zum Auftakt der zweiten und entscheidenden Woche der Weltklimakonferenz im brasilianischen BelÃ©m hat UN-KlimasekretÃ¤r Simon Stiell vor "taktischen VerzÃ¶gerungen und Hinhaltetaktiken" bei zentralen Verhandlungsthemen gewarnt. "Es liegt eine Menge Arbeit vor den Ministern und Verhandlern" und die Weltgemeinschaft kÃ¶nne es "sich absolut nicht leisten", Zeit zu verlieren, sagte Stiell am Montag. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) bekrÃ¤ftigte in BelÃ©m Deutschlands Bereitschaft, einen internationalen Fahrplan zum Ausstieg aus fossilen Energien zu unterstÃ¼tzen.



Stiell rief die Verhandler aus mehr als 190 LÃ¤ndern auf, "die schwierigsten Themen schnell" zu bewÃ¤ltigen. "Wenn diese Themen weit in die VerlÃ¤ngerung gehen, verlieren alle", warnte der UN-KlimasekretÃ¤ter im Plenum. Offiziell soll die sogenannte COP30 am Freitagabend enden. In den vergangenen Jahren wurde bei den UN-Klimaverhandlungen jedoch immer bis mindestens Samstag Ã¼berzogen.Â



In BelÃ©m gibt es drei groÃŸe Knackpunkte: eine stÃ¤rkere Verringerung der Treibhausgas-Emissionen, Klimahilfen fÃ¼r Ã¤rmere Staaten und ein Streit um einseitige klimapolitische HandelsmaÃŸnahmen. Die besonders stark vom Klimawandel betroffenen Inselsaaten kÃ¤mpfen unterstÃ¼tzt von der EU und lateinamerikanischen LÃ¤ndern fÃ¼r eine starke Reaktion darauf, dass die bisher umgesetzten und fÃ¼r die Zukunft geplanten KlimaschutzmaÃŸnahmen bei Weitem nicht ausreichen, um die ErderwÃ¤rmung wie im Pariser Klimaabkommen vorgesehen mÃ¶glichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.Â



Schneider sagte dazu, es bestehe "die Hoffnung", dass es "diese Woche Bewegung hin zu einem konkreten Fahrplan" fÃ¼r einen Ausstieg aus fossilen EnergietrÃ¤gern gebe. GroÃŸe SchwellenlÃ¤nder mit hohen Treibhausgas-Emissionen wie China und Saudi-Arabien kÃ¤mpfen jedoch gegen einen Beschlusstext, der impliziert, dass sie nicht genÃ¼gend fÃ¼r den Klimaschutz tun.



Bei der Klimafinanzierung werfen insbesondere afrikanische Staaten den IndustrielÃ¤ndern vor, dass sie nicht genÃ¼gend Geld bereitstellen fÃ¼r Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Industriestaaten wie Deutschland wollen angesichts von Haushaltsproblemen keine neuen Finanzierungsverpflichtungen eingehen, zumal die USA nach ihrer Abkehr vom Pariser Abkommen als ehemals groÃŸer Geber nicht mehr im Boot sind. Â



Gestritten wird auch Ã¼ber das Thema einseitige HandelsmaÃŸnahmen. China, Indien und weitere LÃ¤nder wollen eine Entscheidung gegen Handelsbarrieren erzwingen und zielen damit insbesondere auf den EU-Grenzausgleichsmechanismus CBAM, eine Art CO2-Steuer auf klimaschÃ¤dlich produzierte GÃ¼ter wie Stahl, Aluminium und DÃ¼ngemittel. Die MaÃŸnahme zum Schutz von europÃ¤ischen Unternehmen, die im Rahmen des dortigen Emissionshandels Mehrkosten haben, wird derzeit getestet und soll ab kommendem Jahr vollstÃ¤ndig gelten.



EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra hielt den Kritikern am Montag in seiner Rede vor dem Konferenzplenum entgegen, auf dem Weg zur KlimaneutralitÃ¤t sei die CO2-Besteuerung "eine MaÃŸnahme, die wir mit so vielen wie mÃ¶glich so schnell wie mÃ¶glich umsetzen mÃ¼ssen".



Die Expertin fÃ¼r internationale Klimapolitik im Bundesumweltministerium, Heike Henn, sagte, China kritisiere das EU-Vorgehen, obwohl es selbst einseitige HandelsmaÃŸnahmen ergreife. Laut Henn ist die EuropÃ¤ische Union grundsÃ¤tzlich "offen fÃ¼r GesprÃ¤che" und bietet auch UnterstÃ¼tzungsmaÃŸnahmen an, damit Ã¤rmere Staaten nicht Ã¼bermÃ¤ÃŸig durch CBAM belastet wÃ¼rden. Eine "einseitige Sprache" zu CBAM in den Beschlusstexten der COP sei fÃ¼r die EU allerdings "nicht akzeptabel".



Umweltorganisationen forderten mehr Bewegung in den Verhandlungen. An einem Fahrplan zur Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas fÃ¼hre "kein Weg vorbei" erklÃ¤rte die Klimachefin von WWF Deutschland, Viviane Raddatz. AuÃŸerdem mÃ¼sse die COP30 bei der Klimafinanzierung "klar abstecken, wie das Geld flieÃŸen soll". Der Oxfam-Klimaexperte Jan Kowalzig erklÃ¤rte, die IndustrielÃ¤nder mÃ¼ssten "bei der Frage der finanziellen UnterstÃ¼tzung mehr auf die EntwicklungslÃ¤nder zugehen".Â



AuÃŸerhalb des COP-GelÃ¤ndes demonstrierten erneut Indigene fÃ¼r die Bewahrung der Erde. SÃ¼dkorea verpflichtete sich derweil in BelÃ©m dazu, keine neuen Kohlekraftwerke mehr zu bauen und seinen Bestand an Kohlemeilern schrittweise zu reduzieren.