Vier Jahre nach der Vergewaltigung einer jungen Frau in einer KÃ¶lner Kaserne sind die TÃ¤ter, zwei frÃ¼here Soldaten, rechtskrÃ¤ftig verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestÃ¤tigte nach Angaben vom Montag die Strafen gegen die beiden MÃ¤nner. Gegen einen von ihnen hatte das KÃ¶lner Landgericht im Dezember eine Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verhÃ¤ngt, gegen den anderen eine Jugendstrafe von zwei Jahren und vier Monaten. (Az. 2 StR 259/25)
Der jÃ¼ngere Angeklagte war zur Tatzeit noch nicht 21 Jahre alt. Beide wurden der Vergewaltigung und der Verletzung des hÃ¶chstpersÃ¶nlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen schuldig gesprochen. Wie das Gericht feststellte, hatten sie die 18-JÃ¤hrige im Oktober 2021 mehrmals vergewaltigt und die Taten teilweise gefilmt. Gegen das KÃ¶lner Urteil zogen die beiden frÃ¼heren Soldaten vor den BGH, der ihre Revisionen aber nun als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckwies.
Vergewaltigung in KÃ¶lner Kaserne: BGH bestÃ¤tigt Urteil gegen frÃ¼here Soldaten
- AFP - 17. November 2025, 16:45 Uhr
