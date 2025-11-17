COP30 in Brasilien: Lobbyisten fÃ¼r CO2-Abscheidung stark prÃ¤sent

CO2-Pipeline

Unternehmen, die sich fÃ¼r den Einsatz der sogenannten CCS-Technologie zum Abscheiden und Einlagern von CO2 stark machen, sind bei der Klimakonferenz COP30 in Brasilien stark vertreten. Die Umweltorganisation Center for International Environmental Law (Ciel) bringt mehr als 500 COP-Teilnehmer mit dem umstrittenen Thema in Verbindung. Das sind relativ zur gesamten Teilnehmerzahl deutlich mehr als bei den vorherigen Klimakonferenzen in Dubai und Baku.



Ciel nennt insbesondere Ã–l- und Gasriesen wie ExxonMobil, Shell, BP, die brasilianische Staatsgesellschaft Petrobras und die China National Petroleum Corporation. Auch etwa der US-Technologiekonzern Amazon setzt sich demnach stark fÃ¼r CCS ein, ebenso der Hafen von Antwerpen-BrÃ¼gge oder der kanadische Holzproduzent West Fraser Timber.



Insgesamt 531 bei der COP30 in BelÃ©m registrierte Lobbyisten zÃ¤hlen die UmweltschÃ¼tzer auf. Bei der COP28 in Dubai waren es demnach 475, bei der COP28 in Baku 480 - bei jeweils mehr Teilnehmern als in BelÃ©m.



Dies "verdeutlicht den enormen Aufwand an Energie und Macht, den die fossile Brennstoffindustrie investiert, um ihre Zukunft zu sichern", erklÃ¤rte Ciel. Es werde versucht "die Idee zu verkaufen, dass Regierungen und Unternehmen ihre Nutzung von Kohle, Ã–l und Gas durch die Abscheidung und 'Bewirtschaftung' von Emissionen 'sauber' machen kÃ¶nnen".Â



CCS steht fÃ¼r Carbon Capture and Storage. Dabei wird das Treibhausgas CO2 nicht in die AtmosphÃ¤re ausgestoÃŸen, sondern abgeschieden und dann dauerhaft in tiefliegenden geologischen Gesteinsschichten gespeichert. Auch KlimaschÃ¼tzer sehen dies als gutes ergÃ¤nzendes Instrument, das allerdings nur in Bereichen zum Einsatz kommen sollte, in denen CO2 nicht von vornherein eingespart werden kann, etwa in der Zementherstellung.



Sie befÃ¼rchten jedoch, dass Staaten oder Unternehmen den Abschied von fossilen EnergietrÃ¤gern unter Hinweis auf die Option CCS auf die lange Bank schieben kÃ¶nnten. Zudem ist die CCS-Technologie selbst energieaufwendig, beim Einsatz in Kraftwerken dÃ¼rfte deren Wirkungsgrad drastisch sinken.



Nach Angaben von Ciel verweisen die Ã–lkonzerne mittlerweile gerne auf die steigende Energienachfrage des boomenden KI-Sektors als Rechtfertigung fÃ¼r die Fortsetzung ihres GeschÃ¤fts "Doch CCS kann fossile Brennstoffe nicht 'sauber' machen", sagt Lili Fuhr von Ciel. "Die Welt braucht keine mit fossilen Brennstoffen betriebenen Tech-Fantasien, die das 'Business as usual' fÃ¼r groÃŸe Umweltverschmutzer und Silicon-Valley-MilliardÃ¤re rechtfertigen'."



Ein Gesetz der Bundesregierung, das den Einsatz von CCS in Deutschland ermÃ¶glichen soll, wurde vor zwei Wochen im Bundestag verabschiedet. Im Grundsatz stammt es noch aus dem Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck (GrÃ¼ne). Nachfolgerin Katherina Reiche (CDU) will aber noch stÃ¤rker auf die Technologie setzen und sie unter anderem auch zum Einsatz an Gaskraftwerken zulassen.