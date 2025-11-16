Greenpeace fordert Ende des Handels mit Rosatom

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat kritisiert, dass Frankreich trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Uran zur Wiederanreicherung nach Russland schickt. Der Handel sei zwar legal, jedoch "unmoralisch", da viele Nationen versuchten, die Sanktionen gegen die russische Regierung zu verschÃ¤rfen, erklÃ¤rte Greenpeace am Sonntag.



Mitglieder der Organisation filmten am Samstag das Beladen von etwa zehn Containern mit radioaktiven Etiketten auf ein Frachtschiff am Ã„rmelkanal. Das unter panamaischer Flagge fahrende Schiff "Mikhail Dudin" wird genutzt, um Uran von Frankreich nach St. Petersburg zu transportieren. Die Lieferung am Samstag sei die erste gewesen, die seit drei Jahren beobachtet wurde, fÃ¼gte die Organisation hinzu.Â



"Frankreich sollte seine VertrÃ¤ge mit Rosatom beenden, einem Staatsunternehmen, das seit drei Jahren das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja besetzt hat", sagte die Leiterin der Atomkampagne von Greenpeace Frankreich, Pauline Boyer, der Nachrichtenagentur AFP.



Der franzÃ¶sische staatlich kontrollierte Energieriese ElectricitÃ© de France (EDF) hatte 2018 einen Vertrag Ã¼ber 600 Millionen Euro mit der Rosatom-Tochtergesellschaft Tenex zur Wiederanreicherung von Uran unterzeichnet.



Rosatom verfÃ¼gt im sibirischen Sewersk Ã¼ber die einzige Anlage weltweit, die in der Lage ist, wesentliche Teile der Umwandlung von aufbereitetem Uran in angereichertes aufbereitetes Uran vorzunehmen. Da die Uranpreise auf den internationalen MÃ¤rkten wieder steigen, lohnt sich das fÃ¼r Energieunternehmen zunehmend.



Frankreich hatte EDF 2022 angewiesen, den Uranhandel mit Rosatom einzustellen, nachdem Greenpeace die VertrÃ¤ge im Zuge der russischen Invasion erstmals offengelegt hatte. Frankreich erklÃ¤rte im MÃ¤rz 2024, dass es "ernsthaft" die MÃ¶glichkeit prÃ¼fe, eine eigene Umwandlungsanlage zur Produktion von angereichertem aufbereitetem Uran zu bauen.