Serbien ringt um LÃ¶sung fÃ¼r von US-Sanktionen belegtes Ã–lunternehmen NIS

Logo von Serbiens Ã–lkonzern NIS

Angesichts der US-Sanktionen gegen den serbischen Ã–lkonzern NIS ringt Belgrad um eine LÃ¶sung fÃ¼r das vom russischen Gazprom-Konzern kontrollierte Unternehmen. Er wolle, dass Serbien "um jeden Preis eine Beschlagnahme, Verstaatlichung oder Einziehung von Eigentum vermeidet", sagte der serbische PrÃ¤sident Aleksandar Vucic am Sonntag in Belgrad. "Wir wollen niemandem etwas wegnehmen", sagte Vucic. "Ich mÃ¶chte, dass wir alle MÃ¶glichkeiten ausschÃ¶pfen, bevor wir uns zu einer Ãœbernahme oder etwas anderem verpflichten."



Vucus Ã¤uÃŸerte sich bei einer Dringlichkeitssitzung seines Kabinetts. Sie war einberufen worden, nachdem die US-BehÃ¶rden Serbien mitgeteilt hatten, dass alle russischen AktionÃ¤re aus dem Unternehmen aussteigen mÃ¼ssten, damit die Sanktionen aufgehoben werden kÃ¶nnten. "Wir brauchen bis nÃ¤chsten Sonntag eine LÃ¶sung", sagte Vucic und sicherte eine "entschlossene" Reaktion zu.Â



Vucis zufolge sind die Verhandlungen zwischen den russischen Anteilseignern und ihren "asiatischen und europÃ¤ischen Partnern" Ã¼ber einen mÃ¶glichen Verkauf von NIS-Anteilen im Gange, er nannte aber keine konkreten Unternehmen.Â



NIS gehÃ¶rt zu 45 Prozent der Gazprom Neft. Die Muttergesellschaft Gazprom hat ihren elfprozentigen Anteil im September an Intelligence Ã¼bertragen - das Unternehmen mit Sitz in St. Petersburg ist ebenfalls mit dem russischen Energiekonzern verbunden.Â Der serbische Staat hÃ¤lt fast 30 Prozent an NIS, der Rest ist im Besitz von MinderheitsaktionÃ¤ren. NIS deckt mehr als 80 Prozent des Diesel- und Benzinbedarfs Serbiens.Â



Anfang Oktober waren US-Sanktionen gegen NIS in Kraft getreten. Die Sanktionen haben Serbien hart getroffen. Analysten zufolge steht das Balkanland kurz vor einer Energiekrise im Winter, da die einzige Ã–lraffinerie des Landes vor einer mÃ¶glichen SchlieÃŸung steht. Seit VerhÃ¤ngung der Sanktionen ist das Unternehmen nicht mehr in der Lage, Lieferungen zu beschaffen. Unternehmensvertretern zufolge werden die RohÃ¶lreserven nach dem 25. November erschÃ¶pft sein.



Trotz massiven Drucks von europÃ¤ischer Seite unterhÃ¤lt Belgrad weiterhin gute Beziehungen zu Russland und lehnt Sanktionen gegen das Land ab. Serbien ist stark von russischem Gas abhÃ¤ngig. Ein Gasliefervertrag zwischen Belgrad und Moskau aus dem Jahr 2022 lÃ¤uft aus und die Verhandlungen Ã¼ber ein neues Abkommen laufen.