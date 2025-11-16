Bauministerin fordert von Arbeitgebern mehr Wohnungen fÃ¼r Azubis

Wohnungen in einem Plattenbau (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat an Arbeitgeber in Deutschland appelliert, Wohnraum fÃ¼r ihre Auszubildenden zu schaffen. "Das wÃ¼rde ich mir wÃ¼nschen, es machen aber nur wenige", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).



"Wenn Unternehmen gute Auszubildende wollen, dann mÃ¼ssen sie sich auch mit deren Wohnsituation auseinandersetzen." Auszubildende und Studierende haben es auf dem Wohnungsmarkt derzeit schwer. Erstmals Ã¼berschritten die durchschnittlichen Mieten fÃ¼r Studenten in diesem Wintersemester die 500-Euro-Grenze, hatte das Moses-Mendelssohn-Institut ermittelt.



Hubertz verwies darauf, dass die finanziellen Mittel zum Bau von Studenten- und Azubiwohnheimen jÃ¼ngst von 500 Millionen Euro auf eine Milliarde Euro verdoppelt worden seien. Auf die Frage, ob die aktuellen BafÃ¶g-SÃ¤tze ausreichen wÃ¼rden, um sich das Studentenleben leisten zu kÃ¶nnen, sagte Hubertz: "Die BafÃ¶g-SÃ¤tze fallen nicht in meine ZustÃ¤ndigkeit, aber natÃ¼rlich mÃ¼ssen sie regelmÃ¤ÃŸig an die Preisentwicklungen angepasst werden. Das geschieht auch."

