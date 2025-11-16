Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat an Arbeitgeber in Deutschland appelliert, Wohnraum fÃ¼r ihre Auszubildenden zu schaffen. "Das wÃ¼rde ich mir wÃ¼nschen, es machen aber nur wenige", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).
"Wenn Unternehmen gute Auszubildende wollen, dann mÃ¼ssen sie sich auch mit deren Wohnsituation auseinandersetzen." Auszubildende und Studierende haben es auf dem Wohnungsmarkt derzeit schwer. Erstmals Ã¼berschritten die durchschnittlichen Mieten fÃ¼r Studenten in diesem Wintersemester die 500-Euro-Grenze, hatte das Moses-Mendelssohn-Institut ermittelt.
Hubertz verwies darauf, dass die finanziellen Mittel zum Bau von Studenten- und Azubiwohnheimen jÃ¼ngst von 500 Millionen Euro auf eine Milliarde Euro verdoppelt worden seien. Auf die Frage, ob die aktuellen BafÃ¶g-SÃ¤tze ausreichen wÃ¼rden, um sich das Studentenleben leisten zu kÃ¶nnen, sagte Hubertz: "Die BafÃ¶g-SÃ¤tze fallen nicht in meine ZustÃ¤ndigkeit, aber natÃ¼rlich mÃ¼ssen sie regelmÃ¤ÃŸig an die Preisentwicklungen angepasst werden. Das geschieht auch."
Wirtschaft
Bauministerin fordert von Arbeitgebern mehr Wohnungen fÃ¼r Azubis
- dts - 16. November 2025, 10:24 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat an Arbeitgeber in Deutschland appelliert, Wohnraum fÃ¼r ihre Auszubildenden zu schaffen. "Das wÃ¼rde ich mir wÃ¼nschen, es machen aber nur wenige", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).
Weitere Meldungen
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im dritten Quartal 2025 ist die FachkrÃ¤ftelÃ¼cke bei medizinischen Fachangestellten in Deutschland im Vergleich zu Juni um 88 Prozent auf nurMehr
Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um das GebÃ¤udeenergiegesetz hat sich der stellvertretende CDU-Vorsitzende Michael Kretschmer gegen jegliche Vorgaben fÃ¼r privatesMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist am Sonntag in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar gereist, um dieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Koalition droht Streit Ã¼ber eine neue Abgabe fÃ¼r Luxusflugreisen. Ginge es nach der SPD, kÃ¶nnten Passagiere in der Business- und FirstMehr
Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer macht den Atomausstieg fÃ¼r den HÃ¶henflug der AfD mit verantwortlich. "Wir haben die ChanceMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union ruft die Airlines auf, die Ticketpreise noch vor der von der Koalition beschlossenen Senkung der Luftfahrtsteuer ab Juni 2026 zuMehr