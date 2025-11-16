Britische Regierung will Asylpolitik drastisch verschÃ¤rfen

Innenministerin Shabana Mahmood

Die britische Regierung will mit einer drastischen VerschÃ¤rfung ihrer Asylpolitik die Zahl der in GroÃŸbritannien ankommenden FlÃ¼chtlinge senken. Das Innenministerium kÃ¼ndigte am Samstagabend an, 'automatische' Hilfen fÃ¼r Asylbewerber abzuschaffen.

Die britische Regierung will mit einer drastischen VerschÃ¤rfung ihrer Asylpolitik die Zahl der in GroÃŸbritannien ankommenden Migranten senken. Das Innenministerium kÃ¼ndigte am Samstagabend an, "automatische" Hilfen fÃ¼r Asylbewerber abzuschaffen. AuÃŸerdem solle die Dauer des FlÃ¼chtlingsstatus von bislang fÃ¼nf Jahren auf 30 Monate verkÃ¼rzt werden. Migranten sollten "gezwungen werden, in ihr Herkunftsland zurÃ¼ckzukehren, sobald dieses als sicher eingestuft wird".



Die Regierung von Premierminister Keir Starmer steht angesichts schlechter Umfragewerte massiv unter Druck, die Zahl der Migranten im Land zu reduzieren. Die seit anderthalb Jahren regierende Labour-Partei liegt in Umfragen weit abgeschlagen hinter der migrationsfeindlichen Partei Reform UK des Rechtspopulisten Nigel Farage. Die Zahl der AsylantrÃ¤ge in GroÃŸbritannien hat einen Rekordwert erreicht.



Das Innenministerium kÃ¼ndigte nun "die grÃ¶ÃŸte Ãœberarbeitung der Asylpolitik" in der jÃ¼ngeren Geschichte des Landes an. "Dieses Land hat eine stolze Tradition, diejenigen willkommen zu heiÃŸen, die vor Gefahr fliehen", erklÃ¤rte Innenministerin Shabana Mahmood. "Aber diese GroÃŸzÃ¼gigkeit zieht illegale Migranten Ã¼ber den Ã„rmelkanal an." So wÃ¼rden Menschen Europa durch "sichere LÃ¤nder" durchqueren und sich dann Ã¼ber den Ã„rmelkanal auf den Weg nach GroÃŸbritannien machen.



"Ich werde GroÃŸbritanniens Goldenen Pass fÃ¼r Asylsuchende abschaffen", kÃ¼ndigte Mahmood an. Derzeit erhalten Menschen fÃ¼r fÃ¼nf Jahre einen FlÃ¼chtlingsstatus. Danach kÃ¶nnen sie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis beantragen und schlieÃŸlich die StaatsbÃ¼rgerschaft. Die Innenministerin will nun die Dauer des FlÃ¼chtlingsstatus auf 30 Monate verkÃ¼rzen. Dieser Schutz werde "regelmÃ¤ÃŸig Ã¼berprÃ¼ft", und FlÃ¼chtlinge mÃ¼ssten in ihre HerkunftslÃ¤nder zurÃ¼ckkehren, sobald diese als sicher gelten, erklÃ¤rte sie.



FlÃ¼chtlinge mit Asylstatus sollen auÃŸerdem 20 Jahre lang warten mÃ¼ssen, bevor sie einen Antrag fÃ¼r einen dauerhaften Aufenthalt im Vereinigten KÃ¶nigreich stellen kÃ¶nnen. Derzeit sind es fÃ¼nf Jahre.



Das Innenministerium kÃ¼ndigte darÃ¼ber hinaus ein Ende "automatischer" Hilfen - etwa Unterbringung und Geld - fÃ¼r Asylbewerber an. Solche Hilfen sollen kÃ¼nftig im Ermessen der BehÃ¶rden liegen und beispielsweise dann verweigert werden, wenn Asylbewerber sich selbst versorgen kÃ¶nnen oder wenn sie Straftaten begangen haben. Auch beim Familiennachzug kÃ¶nnten kÃ¼nftig strengere Regeln gelten.



Innenministerin Mahmood will ihre PlÃ¤ne am Montag im Parlament detailliert vorstellen. Vorbild ist DÃ¤nemark, das seine Asylpolitik ebenfalls verschÃ¤rft hat. Britische Regierungsvertreter hatten das EU-Land kÃ¼rzlich besucht, in dem die Zahl der erfolgreichen AsylantrÃ¤ge auf dem niedrigsten Stand seit 40 Jahren liegt.Â



FlÃ¼chtlinge bekommen in DÃ¤nemark eine einjÃ¤hrige Aufenthaltsgenehmigung. Diese ist zwar verlÃ¤ngerbar, die Asylsuchenden werden aber dazu angehalten, in ihre Heimat zurÃ¼ckzukehren, sobald die BehÃ¶rden der Meinung sind, dass sie keinen sicheren Zufluchtsort mehr benÃ¶tigen.



Der Leiter des britischen FlÃ¼chtlingsrats, Enver Solomon, rief Innenministerin Mahmood auf, ihre PlÃ¤ne zu Ã¼berdenken. Die VerschÃ¤rfung der Asylpolitik werde die Zahl der FlÃ¼chtlinge nicht verringern. Die Regierung mÃ¼sse vielmehr dafÃ¼r sorgen, dass FlÃ¼chtlinge, die hart arbeiten, sich in GroÃŸbritannien "ein sicheres und geregeltes Leben aufbauen und ihren Gemeinden etwas zurÃ¼ckgeben kÃ¶nnen".