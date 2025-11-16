Merz und SÃ¶der ringen mit Junger Union im Rentenstreit

Kanzler Merz

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Junge Union zur MÃ¤ÃŸigung im Rentenstreit aufgerufen. 'Glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen, wer das niedrigste Rentenniveau anbietet?', sagte Merz.

CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus SÃ¶der haben im Rentenstreitder Union den Parteinachwuchs zu LÃ¶sungsbereitschaft aufgefordert. WÃ¤hrend Merz die Junge Union in Rust zur konstruktiven Mitwirkung bei einer Rentenreform aufforderte, warnte SÃ¶der am Sonntag vor einem drohenden Bruch der Koalition mit der SPD.Â Die CDU/CSU-Nachwuchsorganisation bekrÃ¤ftigte indes ihre Ablehnung des Rentenpakets in einem einstimmigen Beschluss.



Merz rief die Delegierten des "Deutschlandtags" der Jungen Union zur MÃ¤ÃŸigung im Rentenstreit auf. Er wolle den Nachwuchs "herzlich bitten: Nehmt an dieser Debatte bitte konstruktiv und aktiv teil - aber nicht, indem ihr einfach nur sagt, was nicht geht", sagte der CDU-Chef. "Glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen, wer das niedrigste Rentenniveau anbietet?" Merz rief den Delegierten zu: "Damit gewinnen wir keine Wahl."



SÃ¶der forderte die JU auf, stÃ¤rker die politische Verantwortung des Kanzlers mitzubedenken: "Friedrich Merz muss auch eine Koalition zusammenhalten." Die Koalition mit der SPD kÃ¶nne an dem Streit zerbrechen. Manche wÃ¼rden auf eine dann regierende Minderheitsregierung hoffen, er kÃ¶nne nur davor warnen. In solch einer Minderheitsregierung wÃ¤re Merz ein Bundeskanzler ohne Macht, dies wÃ¤re wie in der Weimarer Republik und eine Vorstufe der Radikalen, mahnte der CSU-Chef. "Das darf uns nicht passieren."Â



Merz und SÃ¶der machten der JU keinerlei inhaltliche ZugestÃ¤ndnisse. Merz wies die Aufforderung der Jungen Union, die Rentenvorlage aus dem SPD-gefÃ¼hrten Bundessozialministerium im Bundestag wegen der hohen Folgekosten abzulehnen, zurÃ¼ck: Er werde der Vorlage im Bundestag "mit gutem Gewissen" zustimmen. In den Koalitionsverhandlungen habe die Union noch weiter reichende Rentenforderungen der SPD abwehren kÃ¶nnen.



SÃ¶der hob zwar hervor, die JU habe "gute Argumente" - mehr, als mit der SPD darÃ¼ber diskutieren zu wollen, versprach der CSU-Chef aber nicht. Auch an der von der CSU als Teil des umstrittenen Rentenpakets geplanten MÃ¼tterrente hielt SÃ¶der fest - trotz erneuter Kritik von JU-Delegierten an der MÃ¼tterrente erhielt der CSU-Chef in Rust aber viel Applaus.



Mit groÃŸem Beifall bedachten die Delegierten zudem all jene Wortmeldungen beim "Deutschlandtag", dieÂ das Rentenpaket kritisierten und generell einen hÃ¤rteren Kurs in der Sozialpolitik forderten. Der Chef der Senioren-Union, Hubert HÃ¼ppe, Ã¤uÃŸerte VerstÃ¤ndnis fÃ¼r den Parteinachwuchs. "Die Sorgen der Jungen Union sind berechtigt, insbesondere mit Blick auf die Finanzierung der Rente und den demografischen Wandel", sagte HÃ¼ppe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Einstimmig nahmen die JU-Delegierten kurz vor Merz' Auftritt einen Initiativantrag der Landesvorsitzenden an, der die Unionsfraktion im Bundestag auffordert, dem Rentenpaket in der derzeitigen Fassung nicht zuzustimmen. Die vom Bundeskabinett beschlossene Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent dÃ¼rfe nur bis 2031 gelten - und wegen der hohen Kosten nicht Ã¼ber jenes Jahr hinaus, heiÃŸt es in dem Beschluss.



Der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsabgeordneten im Bundestag, Pascal Redding, bekrÃ¤ftigte bei dem JU-Treffen, dass der bereits vom Bundeskabinett verabschiedete Entwurf zur Renten-Stabilisierung "von uns in dieser Form keine Zustimmung bekommen" werde. Einen Kompromiss lehnte er ab: "Ihr kÃ¶nnt euch darauf verlassen: Wir bleiben in dieser Frage stehen."



Sollte die Junge Gruppe der Union im Bundestag mit ihren 18 Abgeordneten das Rentengesetz tatsÃ¤chlich blockieren, hÃ¤tte die schwarz-rote Koalition dafÃ¼r keine eigene parlamentarische Mehrheit.



Der Unionsnachwuchs begrÃ¼ndet seinen Widerstand damit, dass die von der SPD gewÃ¼nschte Festschreibung des Rentenniveaus Ã¼ber 2031 hinaus Folgekosten von rund 120 Milliarden Euro nach sich ziehen wÃ¼rde. Der Kanzler zweifelte diese Zahl in Rust an: "Diese Berechnungen werden sich als unzutreffend erweisen."Â



Unionsfraktionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) bot der Jungen Gruppe in der Fraktion GesprÃ¤che "in den nÃ¤chsten Tagen" an, um eine "akzeptable LÃ¶sung" im Rentenstreit zu finden. Spahn zeigte VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Kritik an dem Rentenpaket. "Ich verstehe gut, dass ihr es euch anders wÃ¼nscht", sagte er. "Es ist im Ergebnis eben ein Kompromiss."