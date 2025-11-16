Kretschmer: BÃ¼rger sollen ohne Vorgaben Ã¼ber Heizung entscheiden

Neue Gasheizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um das GebÃ¤udeenergiegesetz hat sich der stellvertretende CDU-Vorsitzende Michael Kretschmer gegen jegliche Vorgaben fÃ¼r privates Heizen gewandt.



"Am Ende muss der BÃ¼rger allein entscheiden, welche Form der Energieversorgung er wÃ¤hlt: Ã–l, Gas, Pellets, WÃ¤rmepumpe, Solaranlage", sagte Sachsens MinisterprÃ¤sident den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). "Das darf der Staat nicht vorgeben, weil er damit die Freiheitsrechte der BÃ¼rger einschrÃ¤nkt."



Kretschmer zeigte sich zuversichtlich, dass die Menschen freiwillig Solaranlagen oder WÃ¤rmepumpe installierten. "Aber es gibt eben Bereiche, in denen das nicht geht", fÃ¼gte er hinzu. Das Heizungsgesetz mÃ¼sse daher "auf ein normales MaÃŸ zurÃ¼ckgestutzt werden", so der sÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident. "Wir brauchen Sicherheit und eine schlÃ¼ssige WÃ¤rmeplanung."

