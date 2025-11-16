Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um das GebÃ¤udeenergiegesetz hat sich der stellvertretende CDU-Vorsitzende Michael Kretschmer gegen jegliche Vorgaben fÃ¼r privates Heizen gewandt.
"Am Ende muss der BÃ¼rger allein entscheiden, welche Form der Energieversorgung er wÃ¤hlt: Ã–l, Gas, Pellets, WÃ¤rmepumpe, Solaranlage", sagte Sachsens MinisterprÃ¤sident den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). "Das darf der Staat nicht vorgeben, weil er damit die Freiheitsrechte der BÃ¼rger einschrÃ¤nkt."
Kretschmer zeigte sich zuversichtlich, dass die Menschen freiwillig Solaranlagen oder WÃ¤rmepumpe installierten. "Aber es gibt eben Bereiche, in denen das nicht geht", fÃ¼gte er hinzu. Das Heizungsgesetz mÃ¼sse daher "auf ein normales MaÃŸ zurÃ¼ckgestutzt werden", so der sÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident. "Wir brauchen Sicherheit und eine schlÃ¼ssige WÃ¤rmeplanung."
Wirtschaft
Kretschmer: BÃ¼rger sollen ohne Vorgaben Ã¼ber Heizung entscheiden
- dts - 16. November 2025, 11:25 Uhr
.
Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um das GebÃ¤udeenergiegesetz hat sich der stellvertretende CDU-Vorsitzende Michael Kretschmer gegen jegliche Vorgaben fÃ¼r privates Heizen gewandt.
Weitere Meldungen
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im dritten Quartal 2025 ist die FachkrÃ¤ftelÃ¼cke bei medizinischen Fachangestellten in Deutschland im Vergleich zu Juni um 88 Prozent auf nurMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat an Arbeitgeber in Deutschland appelliert, Wohnraum fÃ¼r ihre Auszubildenden zu schaffen. "Das wÃ¼rdeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist am Sonntag in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar gereist, um dieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Koalition droht Streit Ã¼ber eine neue Abgabe fÃ¼r Luxusflugreisen. Ginge es nach der SPD, kÃ¶nnten Passagiere in der Business- und FirstMehr
Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer macht den Atomausstieg fÃ¼r den HÃ¶henflug der AfD mit verantwortlich. "Wir haben die ChanceMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union ruft die Airlines auf, die Ticketpreise noch vor der von der Koalition beschlossenen Senkung der Luftfahrtsteuer ab Juni 2026 zuMehr