SÃ¶der: JU muss im Rentenstreit an Verantwortung von Merz fÃ¼r Koalition denken

  • AFP - 16. November 2025, 11:25 Uhr
Bild vergrößern: SÃ¶der: JU muss im Rentenstreit an Verantwortung von Merz fÃ¼r Koalition denken
CSU-Chef Markus SÃ¶der
Bild: AFP

CSU-Chef Markus SÃ¶der hat die Junge Union (JU) im Rentenstreit dazu aufgefordert, bei ihrer Kritik stÃ¤rker die politische Verantwortung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mitzubedenken. "Friedrich Merz muss auch eine Koalition zusammenhalten", sagte SÃ¶der am Sonntag auf dem "Deutschlandtag" der Jungen Union in Rust.

SÃ¶der warnte davor, welche Folgen ein Bruch der Koalition mit der SPD wegen des Rentenstreits haben kÃ¶nne. Eine von manchen ersehnte, dann mÃ¶glicherweise kommende Minderheitsregierung "wirkt auf den ersten Moment erlÃ¶send. Aber sie fÃ¼hrt am Ende dazu, dass du fast nichts mehr durchbekommst." In solch einer Minderheitsregierung wÃ¤re Merz ein Bundeskanzler ohne Macht, dies wÃ¤re wie in der Weimarer Republik und eine Vorstufe der Radikalen. "Das darf uns nicht passieren", mahnte der CSU-Chef.Â 

Inhaltliche ZugestÃ¤ndnisse stellte SÃ¶der dem Parteinachwuchs in keinem Punkt in Aussicht, auch nicht bei der von der CSU geforderten MÃ¼tterrente. Der CSU-Chef versprach lediglich, mit der SPD Ã¼ber die Argumente der JU gegen die geplanten RentenbeschlÃ¼sse der Bundesregierung diskutieren zu wollen. Die JU habe "gute Argumente", sagte der CSU-Chef. "So ein reines SPD-Basta von der Seite geht auch einfach nicht."

