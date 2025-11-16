Wirtschaftsministerin Reiche zu Auslandsreise in Golf-Region aufgebrochen

Katherina Reiche

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist am Sonntag zu einer viertÃ¤gigen Auslandsreise in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar aufgebrochen. "Ziel der Reise der Ministerin ist es, die bilateralen Wirtschafts- und Energiebeziehungen auszubauen und die Zusammenarbeit in strategisch wichtigen Bereichen zu vertiefen", erklÃ¤rte das Ministerium. Beide LÃ¤nder sind wichtige Abnehmer deutscher Industrieprodukte und liefern im Gegenzug vor allem ErdÃ¶l und Erdgas.



"In einer Welt zunehmender geopolitischer Spannungen muss Deutschland seine strategischen Partnerschaften aktiv gestalten", erklÃ¤rte Reiche. "Wir senden ein klares Signal: Deutschland setzt wieder auf wirtschaftliche Vernunft, Reformen und Investitionsfreundlichkeit." Begleitet wird sie auf der Reise vom persÃ¶nlichen Beauftragten des Bundeskanzlers fÃ¼r Investitionen, Martin Blessing, dem Koordinator der Bundesregierung fÃ¼r maritime Wirtschaft und Tourismus, Christoph PloÃŸ, und einer Wirtschaftsdelegation.



Mit beiden LÃ¤ndern erwirtschaftet Deutschland bedeutende ExportÃ¼berschÃ¼sse. Sie kaufen vor allem Kraftfahrzeuge und Maschinen, sowie elektrische AusrÃ¼stung und Pharma- und Chemieprodukte in Deutschland. Umgekehrt beschrÃ¤nken sich die Importe aus den Golfstaaten weitgehend auf fossile Brennstoffe, vor allem die Lieferungen an FlÃ¼ssigerdgas (LNG) haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen.



Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums exportierte Deutschland im vergangenen Jahr im Wert von 9,7 Milliarden Euro in die Emirate und importierte im Wert von knapp zwei Milliarden Euro. Neben fossilen Brennstoffen ist der Golfstaat stark im internationalen Handel mit Edelsteinen und Edelmetallen aktiv. Katar exportiert fast ausschlieÃŸlich ErdÃ¶l und Erdgas.