FachkrÃ¤ftelÃ¼cke bei medizinischen Fachangestellten sinkt deutlich

  16. November 2025
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im dritten Quartal 2025 ist die FachkrÃ¤ftelÃ¼cke bei medizinischen Fachangestellten in Deutschland im Vergleich zu Juni um 88 Prozent auf nur noch 206 nicht zu besetzende Stellen gesunken. Das geht aus einer noch unverÃ¶ffentlichten Studie des Kompetenzzentrums FachkrÃ¤ftesicherung (KOFA) am Institut der deutschen Wirtschaft hervor, Ã¼ber die die "Rheinische Post" in ihrer Montagsausgabe berichtet.

Gleichzeitig stieg die FachkrÃ¤ftelÃ¼cke fÃ¼r spezialisierte Fachkrankenpfleger um 24 Prozent auf 1.265 nicht zu besetzende Stellen. Die Studienautoren sehen einen Hinweis auf Umstrukturierungen im Zuge der laufenden Krankenhausreform, die vorsieht, dass sich KrankenhÃ¤user mehr spezialisieren. "Die gesunkene Nachfrage in Gesundheitsberufen darf nicht darÃ¼ber hinwegtÃ¤uschen, dass hier langfristig groÃŸer Personalbedarf besteht", sagte Studienautor Jurek Tiedemann der Zeitung. Er fÃ¼hrte aus: "Der demografische Wandel erhÃ¶ht die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen und verringert zugleich das ArbeitskrÃ¤ftepotenzial."

Insgesamt hat sich die FachkrÃ¤ftelÃ¼cke auf dem Arbeitsmarkt zum Ende des dritten Quartals deutlich verringert - um etwa 18 Prozent gegenÃ¼ber dem September des Vorjahres. Damit gab es bundesweit laut der KOFA-Studie Ã¼ber 367.000 offenen Stellen, fÃ¼r die es rechnerisch keine passend qualifizierten Arbeitslosen gibt.

