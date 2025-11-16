KriminalitÃ¤t und Einwanderung im Fokus: Erste Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl in Chile

Jara (l.) und Kast beim Wahlkampf-Abschluss am Freitag

In Chile findet die erste Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl statt. Ins Rennen um die Nachfolge des linken PrÃ¤sidenten Gabriel Boric gehen acht Kandidaten. Als Favoriten gelten der ultrarechte Pinochet-Fan JosÃ© Antonio Kast und die Linke Jeannette Jara.

Die Menschen in Chile haben am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt gewÃ¤hlt. In der ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl treten acht Kandidatinnen und Kandidaten an. Als Favoriten auf die Nachfolge des linksgerichteten PrÃ¤sidenten Gabriel Boric gelten der ultrarechte Pinochet-Fan JosÃ© Antonio Kast, dessen Vater unter den Nazis Wehrmachtssoldat war, und die Sozialdemokratin Jeannette Jara, die zwar noch Mitglied der Kommunistischen Partei ist, aber als gemÃ¤ÃŸigt links gilt.



Parallel zur ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl werden auch die Mitglieder der Abgeordnetenkammer neu gewÃ¤hlt. Zudem wird die HÃ¤lfte der Sitze im Senat neu vergeben. Erstmals seit 2012 gilt wieder eine Wahlpflicht in Chile. Die Wahllokale schlieÃŸen um 16.00 Uhr (20.00 Uhr MEZ). Zwei Stunden spÃ¤ter sollen erste Ergebnisse verÃ¶ffentlicht werden.



Es wird nicht erwartet, dass eine Kandidatin oder ein Kandidat schon in der ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl die erforderliche Mehrheit erreicht. FÃ¼r die Stichwahl am 14. Dezember rechnet sich der RechtsauÃŸen-Kandidat Kast gute Chancen aus: Die WÃ¤hler der beiden anderen Bewerber aus dem rechten Lager - der rechtsradikale Johannes Kaiser und die Konservative Evelyn Matthei, die beide ebenfalls deutsche Vorfahren haben - kÃ¶nnten seinem KalkÃ¼l zufolge in der zweiten Runde Kast unterstÃ¼tzen.



Wichtigste Themen im Wahlkampf waren der Kampf gegen kriminelle Banden sowie die Einwanderung. In der Amtszeit des scheidenden PrÃ¤sidenten Boric ist die Mordrate zwar um zehn Prozent gesunken, doch die zunehmende Gewalt krimineller Banden bereitet vielen Chilenen Sorgen. Zudem verzeichnete das Land einen Anstieg der Migrationszahlen.Â



Kast, der fÃ¼r die Republikanische Partei antritt und sich bereits zum dritten Mal um das PrÃ¤sidentenamt bewirbt, hat angekÃ¼ndigt, Einwanderer ohne Papiere aus dem Land zu werfen.Â Der 59-jÃ¤hrige Anwalt wÃ¤re der erste RechtsauÃŸen-PrÃ¤sident in Chile seit dem Ende der Herrschaft von Diktator Augusto Pinochet (1973-1990).Â



Jara ist zwar Mitglied der Kommunistischen Partei, sie wird jedoch dem sozialdemokratischen FlÃ¼gel zugerechnet und tritt als Kandidatin der regierenden Mitte-Links-Koalition an. Die 51-jÃ¤hrige frÃ¼here Arbeits- und Sozialministerin hat im Wahlkampf angekÃ¼ndigt, die Kontrollen gegen illegale Einwanderung zu verschÃ¤rfen und die wachsende KriminalitÃ¤t zu bekÃ¤mpfen.



Auf dem dritten Platz in den Umfragen lag zuletzt der rechtsradikale Kandidat Johannes Kaiser. Er hat wie Kast deutsche Wurzeln, allerdings floh sein GroÃŸvater nach seinen Angaben vor den Nazis nach Chile. Kast ist Vorsitzender der 2024 von ihm gegrÃ¼ndeten NationallibertÃ¤ren Partei, die kompromisslos fÃ¼r Sicherheit eintritt, wirtschaftlichen Ultraliberalismus propagiert und moralisch konservativ auftritt.