Helsing sieht Automobilzulieferer als Reserve fÃ¼r RÃ¼stungsproduktion

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der MitgrÃ¼nder und Chef des Drohnenherstellers Helsing, Gundbert Scherf, sieht sein Start-up bereit fÃ¼r eine industrielle GroÃŸproduktion.



"Wir kÃ¶nnen jederzeit in die Massenproduktion einsteigen", sagte er der "SÃ¼ddeutschen Zeitung". Bereits im kommenden Jahr werde man "10.000 bis 20.000 Drohnen bauen" kÃ¶nnen. Allerdings sei dies erst der Anfang. "Wir wollen im Ernstfall in der Lage sein, hunderttausend Drohnen zu bauen. Um das zu tun, brÃ¤uchten wir fÃ¼r 2027 dann eine neue, groÃŸe Produktionsanlage."



Die Diskussion darÃ¼ber mÃ¼sse man allerdings schon jetzt fÃ¼hren, denn es gehe darum, die Lieferketten abzusichern. "Wir brauchen groÃŸe Mengen an Rohstoffen und Halbleitern", gab Scherf zu Bedenken.



Beim Produktionsaufbau setze man auf eine Branche, die derzeit schwer von der Krise der Autohersteller gebeutelt ist. So arbeite Helsing "eng mit Autozulieferern zusammen". Denkbar wÃ¤re, "in Zukunft auch ein oder zwei Autozuliefererwerke" zu nutzen, sagte der Helsing-Chef. Die Autozulieferer seien "Deutschlands strategische Reserve", die "wir fÃ¼r die Zeitenwende noch gar nicht richtig genutzt" hÃ¤tten. Scherf wÃ¶rtlich: "Das sind die Einzigen in Deutschland, die eine Produktion so schnell hochfahren kÃ¶nnen." Daher seien Autozulieferer "unsere natÃ¼rlichen Partner".



Scherf zufolge habe Europa DrohnenÃ¼berflÃ¼gen wie zuletzt Ã¼ber MÃ¼nchen und BrÃ¼ssel zurzeit nicht viel entgegenzusetzen. "Unsere klassische Abwehr ist auf solche neuartigen Angriffe nicht vorbereitet", sagte er. Man mÃ¼sse "solche Angriffe sehr ernst nehmen".



Im vierten Jahr des Ukrainekriegs verÃ¤nderten sich gerade die Spielregeln. "Am Anfang sahen wir noch einen klassischen Stellungskrieg in der Ukraine", so der Manager. "Es war ein Krieg, bei dem sich vieles um Artillerie und Panzer drehte. Jetzt aber sind wir in einer neuen Phase des Krieges, in der neue Technologien - Software, KI, Drohnen, Robotik und Satelliten - immer entscheidender werden." Europa bekÃ¤me dies nun selbst zu spÃ¼ren: "Auch die hybride KriegsfÃ¼hrung Russlands trifft jetzt Europa."

