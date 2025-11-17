Politik

Chile: Linkskandidatin Jara und Ultrarechter Kast dÃ¼rften in Stichwahl einziehen

  • AFP - 17. November 2025, 00:49 Uhr
Bild vergrößern: Chile: Linkskandidatin Jara und Ultrarechter Kast dÃ¼rften in Stichwahl einziehen
PrÃ¤sidentschaftswahl in Chile
Bild: AFP

Bei der PrÃ¤sidentschaftswahl in Chile zeichnet sich eine Stichwahl zwischen der Linkskandidatin Jeannette Jara und dem ultrarechten Politiker JosÃ© Antonio Kast ab.

Bei der PrÃ¤sidentschaftswahl in Chile zeichnet sich eine Stichwahl zwischen der Linkskandidatin Jeannette Jara und dem ultrarechten Politiker JosÃ© Antonio Kast ab. Beim ersten Wahlgang am Sonntag lag Jara nach AuszÃ¤hlung von mehr als 50 Prozent der Stimmen bei 26,58 Prozent und Kast bei 24,32 Prozent. Im Rennen um die Nachfolge des linksgerichteten PrÃ¤sidenten Gabriel Boric findet am 14. Dezember die Stichwahl statt.

Jara gehÃ¶rt der Kommunistischen Partei des sÃ¼damerikanischen Landes an, sie gilt aber als gemÃ¤ÃŸigt links und tritt als Kandidatin eines Mitte-Links-BÃ¼ndnisses an. Kast tritt fÃ¼r die Republikanische Partei an und bewirbt sich bereits zum dritten Mal um das PrÃ¤sidentenamt.Â 

Der 59-jÃ¤hrige Anwalt und Vater von neun Kindern rechnet sich fÃ¼r die Stichwahl gute Chancen aus: Die WÃ¤hler anderer Bewerber aus dem rechten Lager - darunter der Rechtsradikale Johannes Kaiser - kÃ¶nnten ihn im zweiten Wahlgang unterstÃ¼tzen. Kast wÃ¤re der erste RechtsauÃŸen-PrÃ¤sident in Chile seit dem Ende der Herrschaft von Diktator Augusto Pinochet (1973-1990).

Im ersten Wahlgang gab es acht Kandidaten. Wichtigste Themen im Wahlkampf waren der Kampf gegen kriminelle Banden sowie die Einwanderung. In der Amtszeit des scheidenden PrÃ¤sidenten Boric ist die Mordrate zwar um zehn Prozent gesunken, doch die zunehmende Gewalt krimineller Banden bereitet vielen Chilenen Sorgen. Zudem verzeichnete das Land einen Anstieg der Migrationszahlen.Â Eine Mehrheit der Chilenen bringt den Anstieg der KriminalitÃ¤t mit der illegalen Einwanderung in Verbindung.

