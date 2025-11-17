Rohde dringt auf friedliche LÃ¶sung des Taiwan-Konflikts

Dennis Rohde (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Parlamentarische StaatssekretÃ¤r im Bundesfinanzministerium, Dennis Rohde (SPD), hat vor Beginn der China-Reise von Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) bekrÃ¤ftigt, dass der Konflikt um Taiwan von China nicht mit militÃ¤rischen Mitteln gelÃ¶st werden dÃ¼rfe.



In der Antwort auf eine Kleine Anfrage der stellvertretenden Vorsitzenden der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Agnieszka Brugger, Ã¼ber die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten, schreibt Rohe: "Die gemeinsame Haltung der Bundesregierung ist unverÃ¤ndert, dass es eine VerÃ¤nderung des Status quo in der StraÃŸe von Taiwan nur friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen geben darf. Eine Eskalation in der Region hÃ¤tte auch Auswirkungen auf deutsche und europÃ¤ische Interessen."



Ob Klingbeil das Thema ansprechen werde, lieÃŸ sein Parlamentarischer StaatssekretÃ¤r offen. Er schrieb dazu: "Reisen von Mitgliedern der Bundesregierung greift die Bundesregierung grundsÃ¤tzlich nicht vor."



Brugger findet das unzureichend. "Vizekanzler Klingbeil sollte gegenÃ¼ber der chinesischen Regierung mit Nachdruck unsere Interessen und Werte vertreten", sagte sie dem RND. "Er darf nicht vor klaren Worten, etwa zum aggressiven Auftreten Chinas gegenÃ¼ber Taiwan und im SÃ¼dchinesischen Meer, zurÃ¼ckschrecken."

