Brennpunkte

US-StreitkrÃ¤fte greifen erneut mutmaÃŸliches Drogenboot im Pazifik an: Drei Tote

  • AFP - 16. November 2025, 23:02 Uhr
Bild vergrößern: US-StreitkrÃ¤fte greifen erneut mutmaÃŸliches Drogenboot im Pazifik an: Drei Tote
Die USA verstÃ¤rken ihre MilitÃ¤rprÃ¤senz nahe Venezuela
Bild: AFP

Die USA haben erneut ein mutmaÃŸliches Drogenboot im Osten des Pazifik angegriffen. Dabei seien drei Menschen getÃ¶tet worden, teilte das SÃ¼d-Kommando der US-SeestreitkrÃ¤fte (Southcom) mit.

Die USA haben erneutÂ ein mutmaÃŸliches Drogenboot im Osten des Pazifik angegriffen. Dabei seien drei Menschen getÃ¶tet worden, teilte das SÃ¼d-Kommando der US-SeestreitkrÃ¤fte (Southcom) am Sonntag mit. Der Einsatz habe am Samstag stattgefunden.

Southcom gab auch bekannt, dass der grÃ¶ÃŸte US-FlugzeugtrÃ¤ger "USS Gerald R. Ford" am Sonntag in seinem Einsatzgebiet in der Karibik angekommen sei. An Bord sind mehr als 4000 Matrosen und Dutzende Kampfjets. Weitere Kriegsschiffe sind bereits vor Ort.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte am Donnerstag den MilitÃ¤reinsatz "Southern Spear" verkÃ¼ndet, der sich gegen "Narko-Terroristen" in Lateinamerika richten soll. Die USA hatten bereits in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt.Â 

Seit September greifen US-StreitkrÃ¤fte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden nach einer ZÃ¤hlung der Nachrichtenagentur AFP bislang mindestens 83 Menschen getÃ¶tet und mehr als 20 Schiffe versenkt. Kritiker bezeichnen die Angriffe als auÃŸergerichtliche Hinrichtungen und vÃ¶lkerrechtswidrig.

Die USA werfen Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten aktiv zu fÃ¶rdern und damit die Sicherheit der USA und ihrer BÃ¼rger zu gefÃ¤hrden. Venezuelas linksnationalistischer PrÃ¤sident NicolÃ¡s Maduro vermutet dagegen US-PlÃ¤ne zu seinem Sturz.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Ukrainer weisen Kanzler-Forderung nach beschrÃ¤nkter Ausreise zurÃ¼ck
    Ukrainer weisen Kanzler-Forderung nach beschrÃ¤nkter Ausreise zurÃ¼ck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende der Allianz Ukrainischer Organisationen e.V. in Deutschland, Oleksandra Bienert, hat die Forderung von Bundeskanzler

    Mehr
    Helsing sieht Automobilzulieferer als Reserve fÃ¼r RÃ¼stungsproduktion
    Helsing sieht Automobilzulieferer als Reserve fÃ¼r RÃ¼stungsproduktion

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der MitgrÃ¼nder und Chef des Drohnenherstellers Helsing, Gundbert Scherf, sieht sein Start-up bereit fÃ¼r eine industrielle GroÃŸproduktion.

    Mehr
    Rohde dringt auf friedliche LÃ¶sung des Taiwan-Konflikts
    Rohde dringt auf friedliche LÃ¶sung des Taiwan-Konflikts

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Parlamentarische StaatssekretÃ¤r im Bundesfinanzministerium, Dennis Rohde (SPD), hat vor Beginn der China-Reise von Bundesfinanzminister und

    Mehr
    Uran-Transport nach Russland: Greenpeace kritisiert Vorgehen Frankreichs
    Uran-Transport nach Russland: Greenpeace kritisiert Vorgehen Frankreichs
    Wirtschaftsministerin Reiche zu Auslandsreise in Golf-Region aufgebrochen
    Wirtschaftsministerin Reiche zu Auslandsreise in Golf-Region aufgebrochen
    Reiche will bei Besuch in Golfregion ab Sonntag strategische Zusammenarbeit ausbauen
    Reiche will bei Besuch in Golfregion ab Sonntag strategische Zusammenarbeit ausbauen
    Bundesfinanzminister Klingbeil reist nach China
    Bundesfinanzminister Klingbeil reist nach China
    Chile: Linkskandidatin Jara und Ultrarechter Kast dÃ¼rften in Stichwahl einziehen
    Chile: Linkskandidatin Jara und Ultrarechter Kast dÃ¼rften in Stichwahl einziehen
    Umweltminister Schneider: Berlin steht zur internationalen Klimafinanzierung
    Umweltminister Schneider: Berlin steht zur internationalen Klimafinanzierung
    Serbien ringt um LÃ¶sung fÃ¼r von US-Sanktionen belegtes Ã–lunternehmen NIS
    Serbien ringt um LÃ¶sung fÃ¼r von US-Sanktionen belegtes Ã–lunternehmen NIS
    OberbÃ¼rgermeisterwahl in Kiel: Kandidaten von CDU/FDP und GrÃ¼nen in Stichwahl
    OberbÃ¼rgermeisterwahl in Kiel: Kandidaten von CDU/FDP und GrÃ¼nen in Stichwahl
    Rentenstreit: Merz zeigt sich kompromissbereit gegenÃ¼ber Junger Union
    Rentenstreit: Merz zeigt sich kompromissbereit gegenÃ¼ber Junger Union
    Ecuador stimmt Ã¼ber Wiedereinrichtung auslÃ¤ndischer MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkte ab
    Ecuador stimmt Ã¼ber Wiedereinrichtung auslÃ¤ndischer MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkte ab

    Top Meldungen

    SPD lehnt SÃ¶ders Forderung nach Mini-Atomkraftwerken ab
    SPD lehnt SÃ¶ders Forderung nach Mini-Atomkraftwerken ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Forderung von Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU), in Deutschland Mini-Atomreaktoren fÃ¼r kostengÃ¼nstige Energie-Gewinnung

    Mehr
    Reiche-Ministerium konkretisiert Kosten fÃ¼r Industriestrompreis
    Reiche-Ministerium konkretisiert Kosten fÃ¼r Industriestrompreis

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium geht davon aus, dass der Industriestrompreis den Bund Ã¼ber drei insgesamt 3,1 Milliarden Euro kosten wird. Das

    Mehr
    Van Aken nennt Diskussion um russische Gaslieferungen
    Van Aken nennt Diskussion um russische Gaslieferungen "verlogen"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken hat den von Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) ausgelÃ¶sten Streit um kÃ¼nftige Energielieferungen aus

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts