Die USA haben erneutÂ ein mutmaÃŸliches Drogenboot im Osten des Pazifik angegriffen. Dabei seien drei Menschen getÃ¶tet worden, teilte das SÃ¼d-Kommando der US-SeestreitkrÃ¤fte (Southcom) am Sonntag mit. Der Einsatz habe am Samstag stattgefunden.
Southcom gab auch bekannt, dass der grÃ¶ÃŸte US-FlugzeugtrÃ¤ger "USS Gerald R. Ford" am Sonntag in seinem Einsatzgebiet in der Karibik angekommen sei. An Bord sind mehr als 4000 Matrosen und Dutzende Kampfjets. Weitere Kriegsschiffe sind bereits vor Ort.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte am Donnerstag den MilitÃ¤reinsatz "Southern Spear" verkÃ¼ndet, der sich gegen "Narko-Terroristen" in Lateinamerika richten soll. Die USA hatten bereits in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt.Â
Seit September greifen US-StreitkrÃ¤fte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden nach einer ZÃ¤hlung der Nachrichtenagentur AFP bislang mindestens 83 Menschen getÃ¶tet und mehr als 20 Schiffe versenkt. Kritiker bezeichnen die Angriffe als auÃŸergerichtliche Hinrichtungen und vÃ¶lkerrechtswidrig.
Die USA werfen Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten aktiv zu fÃ¶rdern und damit die Sicherheit der USA und ihrer BÃ¼rger zu gefÃ¤hrden. Venezuelas linksnationalistischer PrÃ¤sident NicolÃ¡s Maduro vermutet dagegen US-PlÃ¤ne zu seinem Sturz.Â
US-StreitkrÃ¤fte greifen erneut mutmaÃŸliches Drogenboot im Pazifik an: Drei Tote
16. November 2025
