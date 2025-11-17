Ukrainer weisen Kanzler-Forderung nach beschrÃ¤nkter Ausreise zurÃ¼ck

Pro-Ukraine-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende der Allianz Ukrainischer Organisationen e.V. in Deutschland, Oleksandra Bienert, hat die Forderung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach strengeren Ausreisebestimmungen fÃ¼r junge ukrainische MÃ¤nner im Alter von 18 bis 24 Jahren zurÃ¼ckgewiesen.



"Anstatt jungen ukrainischen GeflÃ¼chteten moralischen Druck zu machen oder ihre Schutzrechte infrage zu stellen, sollte der Blick konsequent auf die Ursachen ihrer Flucht gerichtet werden", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Menschen verlassen ihr Land nicht aus Bequemlichkeit oder mangelndem Willen - sie fliehen vor dem russischen Krieg, der seit 2014 andauert und tÃ¤glich neues Leid verursacht. Russlands Angriffe treffen Zivilistinnen und Zivilisten, zerstÃ¶ren Wohnungen, KindergÃ¤rten und Infrastruktur." Es gehe um Sicherheit und das nackte Ãœberleben.



Bienert fÃ¼gte hinzu: "Nicht die GeflÃ¼chteten stehen in der Verantwortung; es liegt an uns allen, die PrioritÃ¤t richtig zu setzen: Die Ukraine in ihrem Recht auf Schutz, Sicherheit und Freiheit wirksam zu stÃ¤rken, damit Menschen in ihrer Heimat wieder sicher leben kÃ¶nnen und realistische Perspektiven fÃ¼r einen gerechten Frieden entstehen."



Sie kritisierte Merz Ã¼berdies dafÃ¼r, bisher keine Taurus-MarschflugkÃ¶rper an die Ukraine geliefert zu haben. "Friedrich Merz hat im Wahlkampf klar versprochen, das Waffensystem Taurus zu liefern - doch bis heute sind seinen Worten keine Taten gefolgt", sagte die Chefin des Dachverbandes ukrainischer Organisationen in Deutschland. "Taurus ist keine Wunderwaffe, aber ihr Fehlen bedeutet, dass Russland weiter ungehindert Zivilistinnen, Wohnungen und Energieinfrastruktur angreifen kann. Jede weitere VerzÃ¶gerung hat konkrete, tÃ¶dliche Folgen."



Merz hatte zuletzt mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert und anschlieÃŸend gesagt: "Diejenigen, die zurzeit aus der Ukraine kommen, sind zu einem beachtlichen Teil junge MÃ¤nner im Alter zwischen 18 und 24, weil der Wehrdienst in der Ukraine erst mit 25 beginnt. Ich habe ihn gebeten, dafÃ¼r zu sorgen, dass diese jungen MÃ¤nner im Land bleiben, weil sie im Land gebraucht werden und nicht in Deutschland." Sie sollten MilitÃ¤rdienst in der Ukraine leisten, die dringend Soldaten im Abwehrkampf gegen Russland benÃ¶tige.

