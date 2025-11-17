Brennpunkte

Ukrainer weisen Kanzler-Forderung nach beschrÃ¤nkter Ausreise zurÃ¼ck

  • dts - 17. November 2025
Bild vergrößern: Ukrainer weisen Kanzler-Forderung nach beschrÃ¤nkter Ausreise zurÃ¼ck
Pro-Ukraine-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende der Allianz Ukrainischer Organisationen e.V. in Deutschland, Oleksandra Bienert, hat die Forderung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach strengeren Ausreisebestimmungen fÃ¼r junge ukrainische MÃ¤nner im Alter von 18 bis 24 Jahren zurÃ¼ckgewiesen.

"Anstatt jungen ukrainischen GeflÃ¼chteten moralischen Druck zu machen oder ihre Schutzrechte infrage zu stellen, sollte der Blick konsequent auf die Ursachen ihrer Flucht gerichtet werden", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Menschen verlassen ihr Land nicht aus Bequemlichkeit oder mangelndem Willen - sie fliehen vor dem russischen Krieg, der seit 2014 andauert und tÃ¤glich neues Leid verursacht. Russlands Angriffe treffen Zivilistinnen und Zivilisten, zerstÃ¶ren Wohnungen, KindergÃ¤rten und Infrastruktur." Es gehe um Sicherheit und das nackte Ãœberleben.

Bienert fÃ¼gte hinzu: "Nicht die GeflÃ¼chteten stehen in der Verantwortung; es liegt an uns allen, die PrioritÃ¤t richtig zu setzen: Die Ukraine in ihrem Recht auf Schutz, Sicherheit und Freiheit wirksam zu stÃ¤rken, damit Menschen in ihrer Heimat wieder sicher leben kÃ¶nnen und realistische Perspektiven fÃ¼r einen gerechten Frieden entstehen."

Sie kritisierte Merz Ã¼berdies dafÃ¼r, bisher keine Taurus-MarschflugkÃ¶rper an die Ukraine geliefert zu haben. "Friedrich Merz hat im Wahlkampf klar versprochen, das Waffensystem Taurus zu liefern - doch bis heute sind seinen Worten keine Taten gefolgt", sagte die Chefin des Dachverbandes ukrainischer Organisationen in Deutschland. "Taurus ist keine Wunderwaffe, aber ihr Fehlen bedeutet, dass Russland weiter ungehindert Zivilistinnen, Wohnungen und Energieinfrastruktur angreifen kann. Jede weitere VerzÃ¶gerung hat konkrete, tÃ¶dliche Folgen."

Merz hatte zuletzt mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert und anschlieÃŸend gesagt: "Diejenigen, die zurzeit aus der Ukraine kommen, sind zu einem beachtlichen Teil junge MÃ¤nner im Alter zwischen 18 und 24, weil der Wehrdienst in der Ukraine erst mit 25 beginnt. Ich habe ihn gebeten, dafÃ¼r zu sorgen, dass diese jungen MÃ¤nner im Land bleiben, weil sie im Land gebraucht werden und nicht in Deutschland." Sie sollten MilitÃ¤rdienst in der Ukraine leisten, die dringend Soldaten im Abwehrkampf gegen Russland benÃ¶tige.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Helsing sieht Automobilzulieferer als Reserve fÃ¼r RÃ¼stungsproduktion
    Helsing sieht Automobilzulieferer als Reserve fÃ¼r RÃ¼stungsproduktion

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der MitgrÃ¼nder und Chef des Drohnenherstellers Helsing, Gundbert Scherf, sieht sein Start-up bereit fÃ¼r eine industrielle GroÃŸproduktion.

    Mehr
    Rohde dringt auf friedliche LÃ¶sung des Taiwan-Konflikts
    Rohde dringt auf friedliche LÃ¶sung des Taiwan-Konflikts

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Parlamentarische StaatssekretÃ¤r im Bundesfinanzministerium, Dennis Rohde (SPD), hat vor Beginn der China-Reise von Bundesfinanzminister und

    Mehr
    US-StreitkrÃ¤fte greifen erneut mutmaÃŸliches Drogenboot im Pazifik an: Drei Tote
    US-StreitkrÃ¤fte greifen erneut mutmaÃŸliches Drogenboot im Pazifik an: Drei Tote

    Die USA haben erneutÂ ein mutmaÃŸliches Drogenboot im Osten des Pazifik angegriffen. Dabei seien drei Menschen getÃ¶tet worden, teilte das SÃ¼d-Kommando der US-SeestreitkrÃ¤fte

    Mehr
    Uran-Transport nach Russland: Greenpeace kritisiert Vorgehen Frankreichs
    Uran-Transport nach Russland: Greenpeace kritisiert Vorgehen Frankreichs
    Wirtschaftsministerin Reiche zu Auslandsreise in Golf-Region aufgebrochen
    Wirtschaftsministerin Reiche zu Auslandsreise in Golf-Region aufgebrochen
    Reiche will bei Besuch in Golfregion ab Sonntag strategische Zusammenarbeit ausbauen
    Reiche will bei Besuch in Golfregion ab Sonntag strategische Zusammenarbeit ausbauen
    Bundesfinanzminister Klingbeil reist nach China
    Bundesfinanzminister Klingbeil reist nach China
    Chile: Linkskandidatin Jara und Ultrarechter Kast dÃ¼rften in Stichwahl einziehen
    Chile: Linkskandidatin Jara und Ultrarechter Kast dÃ¼rften in Stichwahl einziehen
    Umweltminister Schneider: Berlin steht zur internationalen Klimafinanzierung
    Umweltminister Schneider: Berlin steht zur internationalen Klimafinanzierung
    Serbien ringt um LÃ¶sung fÃ¼r von US-Sanktionen belegtes Ã–lunternehmen NIS
    Serbien ringt um LÃ¶sung fÃ¼r von US-Sanktionen belegtes Ã–lunternehmen NIS
    OberbÃ¼rgermeisterwahl in Kiel: Kandidaten von CDU/FDP und GrÃ¼nen in Stichwahl
    OberbÃ¼rgermeisterwahl in Kiel: Kandidaten von CDU/FDP und GrÃ¼nen in Stichwahl
    Rentenstreit: Merz zeigt sich kompromissbereit gegenÃ¼ber Junger Union
    Rentenstreit: Merz zeigt sich kompromissbereit gegenÃ¼ber Junger Union
    Ecuador stimmt Ã¼ber Wiedereinrichtung auslÃ¤ndischer MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkte ab
    Ecuador stimmt Ã¼ber Wiedereinrichtung auslÃ¤ndischer MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkte ab

    Top Meldungen

    SPD lehnt SÃ¶ders Forderung nach Mini-Atomkraftwerken ab
    SPD lehnt SÃ¶ders Forderung nach Mini-Atomkraftwerken ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Forderung von Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU), in Deutschland Mini-Atomreaktoren fÃ¼r kostengÃ¼nstige Energie-Gewinnung

    Mehr
    Reiche-Ministerium konkretisiert Kosten fÃ¼r Industriestrompreis
    Reiche-Ministerium konkretisiert Kosten fÃ¼r Industriestrompreis

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium geht davon aus, dass der Industriestrompreis den Bund Ã¼ber drei insgesamt 3,1 Milliarden Euro kosten wird. Das

    Mehr
    Van Aken nennt Diskussion um russische Gaslieferungen
    Van Aken nennt Diskussion um russische Gaslieferungen "verlogen"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken hat den von Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) ausgelÃ¶sten Streit um kÃ¼nftige Energielieferungen aus

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts