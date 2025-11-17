Wirtschaft

Beamtenbund gegen Einbeziehung von Beamten in Rentenversicherung

  • dts - 17. November 2025, 17:22 Uhr
Bild vergrößern: Beamtenbund gegen Einbeziehung von Beamten in Rentenversicherung
Rathaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes dbb, Volker Geyer, hat Forderungen nach einer Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung eine Absage erteilt.

Dem Nachrichtensender "Welt" sagte Geyer: "Die Beamten sind auf keinen Fall ein Problem - und das ist auch nicht die LÃ¶sung, dass Beamtinnen und Beamten in die Rentenkasse einzahlen. Denn: Das lÃ¶st kein einziges Problem der Deutschen Rentenversicherung. Das sage nicht ich, das sagen Expertinnen und Experten. Und zum anderen wÃ¤re es Ã¼berhaupt nicht zu bezahlen fÃ¼r den Arbeitgeber Bund, Land oder Kommune."

Am Ende mÃ¼sste mit sehr viel Geld ein eigener Rententopf fÃ¼r Beamte aufgebaut werden, in den die Ã¶ffentlichen Arbeitgeber jeden Monat einzahlen, wÃ¤hrend die Beamten gleichzeitig AnsprÃ¼che aus der Rentenkasse geltend machen kÃ¶nnten.

Auch den Vorschlag, nur kÃ¼nftige Beamte in die Rentenkasse einzubinden, hÃ¤lt Geyer fÃ¼r "keine gute Idee": "Das ist eine reine Ideologie-Debatte, die da gefÃ¼hrt wird. Und es ist eine Neiddebatte gegen Beamtinnen und Beamte, gegen die Menschen, die jeden Tag diesen Staat am Laufen halten als Polizistin, als Lehrerin, als Feuerwehrmann. Und ich finde es extrem ungerecht, jetzt diese Diskussion loszutreten und dann an die Altersvorsorge ranzugehen von einer Lehrerin, von einem Polizeibeamten oder von einem Feuerwehrmann."

Im Ãœbrigen sei es mitnichten so, dass Beamtenpensionen bei vergleichbaren Berufen immer hÃ¶her seien als Renten, so Geyer. "Das ist `Ã„pfel mit Birnen vergleichen`. Das sind zwei komplett unterschiedliche Systeme. Und ob das dann immer deutlich hÃ¶her ist, das muss man sich dann im Einzelfall entsprechend ansehen. Arbeitnehmer im Ã¶ffentlichen Dienst haben beispielsweise auch immer ein Anrecht auf eine betriebliche Altersvorsorge. Also, sie kÃ¶nnen nicht nur den normalen Rentendurchschnitt nehmen und das mit der Beamtenversorgung vergleichen, sondern mÃ¼ssen ja dann auch nochmal die betriebliche Altersvorsorge dazurechnen."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Verdi fordert sieben Prozent mehr Gehalt in den LÃ¤ndern
    Verdi fordert sieben Prozent mehr Gehalt in den LÃ¤ndern

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert in der Tarif- und Besoldungsrunde fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Dienst der LÃ¤nder eine GehaltserhÃ¶hung

    Mehr
    Studie: Chinesische Billigwaren fluten deutschen Markt
    Studie: Chinesische Billigwaren fluten deutschen Markt

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Chinesische Unternehmen leiten ihre Exporte infolge des Handelskriegs mit den USA zunehmend auf den deutschen Markt um. Das zeigt eine Analyse des

    Mehr
    Trump-Vordenkerin warnt EuropÃ¤er vor E-Autos aus China
    Trump-Vordenkerin warnt EuropÃ¤er vor E-Autos aus China

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Vordenkerin von Donald Trumps Energie- und Klimapolitik warnt die EuropÃ¤er davor, E-Autos und Technologie fÃ¼r erneuerbare Energien aus

    Mehr
    SÃ¼dkorea will keine neuen Kohlekraftwerke mehr bauen
    SÃ¼dkorea will keine neuen Kohlekraftwerke mehr bauen
    Schweizer Wirtschaft wegen US-ZÃ¶llen im dritten Quartal geschrumpft
    Schweizer Wirtschaft wegen US-ZÃ¶llen im dritten Quartal geschrumpft
    COP30 in Brasilien: Lobbyisten fÃ¼r CO2-Abscheidung stark prÃ¤sent
    COP30 in Brasilien: Lobbyisten fÃ¼r CO2-Abscheidung stark prÃ¤sent
    Black Friday und Cyber Monday: Handel rechnet mit leichtem UmsatzrÃ¼ckgang
    Black Friday und Cyber Monday: Handel rechnet mit leichtem UmsatzrÃ¼ckgang
    Polen verurteilt
    Polen verurteilt "beispiellosen Sabotageakt" nach Explosion an Bahnstrecke Richtung Ukraine
    "Keine Zeit fÃ¼r Hinhaltetaktiken": Entscheidende Verhandlungswoche bei UN-Klimakonferenz
    Vergewaltigung in KÃ¶lner Kaserne: BGH bestÃ¤tigt Urteil gegen frÃ¼here Soldaten
    Vergewaltigung in KÃ¶lner Kaserne: BGH bestÃ¤tigt Urteil gegen frÃ¼here Soldaten
    Wildberger vor Digitalgipfel:
    Wildberger vor Digitalgipfel: "Europa muss die Weichen stellen"
    Schneider in BelÃ©m: Klimaschutz eine Frage der sozialen Gerechtigkeit
    Schneider in BelÃ©m: Klimaschutz eine Frage der sozialen Gerechtigkeit
    "Entsetzt Ã¼ber die Fettnapfquote": CDU-ArbeitnehmerflÃ¼gel kritisiert Bundesregierung

    Top Meldungen

    Ã–konom Werding rÃ¤t Koalition zu tiefgreifenderen Rentenreformen
    Ã–konom Werding rÃ¤t Koalition zu tiefgreifenderen Rentenreformen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im unionsinternen Streit um das von der Bundesregierung geplante Rentenpaket rÃ¤t der Wirtschaftsweise Martin Werding der Koalition, direkt in

    Mehr
    EU-Kommission hebt Konjunkturprognose an
    EU-Kommission hebt Konjunkturprognose an

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission hat ihre Konjunkturprognose fÃ¼r das laufende Jahr angehoben. In der aktuellen Herbstprognose werde davon ausgegangen, dass

    Mehr
    Deutsche FÃ¼hrungskrÃ¤fte bewerten Transformation deutlich besser
    Deutsche FÃ¼hrungskrÃ¤fte bewerten Transformation deutlich besser

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutsche FÃ¼hrungskrÃ¤fte bewerten die Transformation des Wirtschaftsstandortes Deutschland deutlich besser als noch im Vorjahr. Das zeigt eine

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts