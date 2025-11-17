Beamtenbund gegen Einbeziehung von Beamten in Rentenversicherung

Rathaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes dbb, Volker Geyer, hat Forderungen nach einer Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung eine Absage erteilt.



Dem Nachrichtensender "Welt" sagte Geyer: "Die Beamten sind auf keinen Fall ein Problem - und das ist auch nicht die LÃ¶sung, dass Beamtinnen und Beamten in die Rentenkasse einzahlen. Denn: Das lÃ¶st kein einziges Problem der Deutschen Rentenversicherung. Das sage nicht ich, das sagen Expertinnen und Experten. Und zum anderen wÃ¤re es Ã¼berhaupt nicht zu bezahlen fÃ¼r den Arbeitgeber Bund, Land oder Kommune."



Am Ende mÃ¼sste mit sehr viel Geld ein eigener Rententopf fÃ¼r Beamte aufgebaut werden, in den die Ã¶ffentlichen Arbeitgeber jeden Monat einzahlen, wÃ¤hrend die Beamten gleichzeitig AnsprÃ¼che aus der Rentenkasse geltend machen kÃ¶nnten.



Auch den Vorschlag, nur kÃ¼nftige Beamte in die Rentenkasse einzubinden, hÃ¤lt Geyer fÃ¼r "keine gute Idee": "Das ist eine reine Ideologie-Debatte, die da gefÃ¼hrt wird. Und es ist eine Neiddebatte gegen Beamtinnen und Beamte, gegen die Menschen, die jeden Tag diesen Staat am Laufen halten als Polizistin, als Lehrerin, als Feuerwehrmann. Und ich finde es extrem ungerecht, jetzt diese Diskussion loszutreten und dann an die Altersvorsorge ranzugehen von einer Lehrerin, von einem Polizeibeamten oder von einem Feuerwehrmann."



Im Ãœbrigen sei es mitnichten so, dass Beamtenpensionen bei vergleichbaren Berufen immer hÃ¶her seien als Renten, so Geyer. "Das ist `Ã„pfel mit Birnen vergleichen`. Das sind zwei komplett unterschiedliche Systeme. Und ob das dann immer deutlich hÃ¶her ist, das muss man sich dann im Einzelfall entsprechend ansehen. Arbeitnehmer im Ã¶ffentlichen Dienst haben beispielsweise auch immer ein Anrecht auf eine betriebliche Altersvorsorge. Also, sie kÃ¶nnen nicht nur den normalen Rentendurchschnitt nehmen und das mit der Beamtenversorgung vergleichen, sondern mÃ¼ssen ja dann auch nochmal die betriebliche Altersvorsorge dazurechnen."

