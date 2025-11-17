Polen verurteilt "beispiellosen Sabotageakt" nach Explosion an Bahnstrecke Richtung Ukraine

Polizeiautos nahe der beschÃ¤digten Bahnstrecke

Die Regierung in Polen hat die Explosion an einer wichtigen Bahnstrecke in Richtung Ukraine als Fall von Sabotage angeprangert. "Eine Bahnstrecke zu sprengen, ist ein beispielloser Sabotageakt", erklÃ¤rte Regierungschef Donald Tusk am Montag im Onlinedienst X. Zu den mutmaÃŸlichen Drahtziehern hinter der Sabotage Ã¤uÃŸerte sich Tusk zunÃ¤chst nicht. Polen wirft jedoch Russland vor, hinter mehreren Sabotageversuchen auf seinem Territorium zu stecken. Moskau streitet dies ab.



Der am Vortag entdeckte Schaden habe direkt auf "die Sicherheit des polnischen Staates und seiner BÃ¼rger" abgezielt, erklÃ¤rte Tusk. Zudem sei die beschÃ¤digte Schienenstrecke, die tÃ¤glich von 115 verschiedenen ZÃ¼gen befahren werde, "fÃ¼r fÃ¼r den Transport von HilfsgÃ¼tern in die Ukraine" von "entscheidender Bedeutung".Â



Die Explosion ereignete sich in dem Ort Mika auf der Strecke zwischen Warschau und Lublin. Der Ort liegt etwa 100 Kilometer sÃ¼dÃ¶stlich der polnischen Hauptstadt. Ziel des Anschlags sei es vermutlich gewesen, einen Zug zum Entgleisen zu bringen, ergÃ¤nzte Tusk nach einem Besuch vor Ort. Ein ZugfÃ¼hrer hatte den Schaden jedoch rechtzeitig bemerkt und Alarm geschlagen. Verletzt wurde niemand.Â



Die polnischen BehÃ¶rden leiteten Ermittlungen ein. "Wir werden die TÃ¤ter fassen, egal wer ihr Auftraggeber ist", erklÃ¤rte Tusk bei X. SpÃ¤ter kÃ¼ndigte er an, dass der Nationale Sicherheitsrat am Dienstag Ã¼ber den Vorfall beraten werde.



Innenminister Maciej Kierwinski sagte vor Journalisten, die Explosion sei durch ein Kabel ausgelÃ¶st worden. Ein Teil davon sei am Tatort entdeckt worden. Der Innenminister erwÃ¤hnte zudem zwei weitere VorfÃ¤lle, die seitdem auf derselben Bahnstrecke gemeldet worden seien und nun untersucht wÃ¼rden.Â



Kierwinski zufolge wurde in der NÃ¤he der Stadt Pulawy eine Oberleitung auf einer LÃ¤nge von mehreren Dutzend Metern beschÃ¤digt, infolgedessen habe ein Zug anhalten mÃ¼ssen. Einige hundert Meter weiter wurde demnach ein Hindernis auf eine der Schienen gelegt. Dies sei aber ohne Folgen geblieben.Â



Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort feststellten, waren die Gleise am Montag bereits repariert. Das Gebiet wurde von Polizisten und Bahnbeamten abgesichert.



Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte sagte in BrÃ¼ssel, die Nato und Polen stÃ¼nden in der Angelegenheit in einem intensiven Austausch. Es mÃ¼sse aber zunÃ¤chst das Ergebnis der Untersuchung abgewartet werden.Â



EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen warnte indes vor "zunehmenden und realen" Bedrohungen fÃ¼r die Sicherheit in der EU. Sie forderte die EU-Staaten auf, "dringend die FÃ¤higkeiten zum Schutz unseres Luftraums und unserer Infrastruktur zu erhÃ¶hen".



Derweil bekundete der ukrainische AuÃŸenminister Andrij Sybiha dem "befreundeten Polen" die SolidaritÃ¤t der Ukraine. Kiew werde Warschau bei den laufenden Ermittlungen unterstÃ¼tzen, "falls darum gebeten". Aus seiner Sicht kÃ¶nnte es sich um "einen weiteren hybriden Angriff Russlands handeln, um die Reaktionen zu testen".



Polen ist ein wichtiges Drehkreuz fÃ¼r Hilfslieferungen in die Ukraine. Das EU- und Nato-Mitgliedsland hat Grenzen zur Ukraine, zu Russlands VerbÃ¼ndetem Belarus und zur russischen Exklave Kaliningrad. Die meisten Waffen- und Munitionslieferungen westlicher Staaten an die Ukraine erfolgen Ã¼ber Polen. Das Land ist ein wichtiger UnterstÃ¼tzer der Ukraine bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg.



Erst im Oktober hatten die polnischen BehÃ¶rden mitgeteilt, dass seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 55 VerdÃ¤chtige im Zusammenhang mit SabotagevorwÃ¼rfen festgenommen worden seien. Ihnen wird demnach zur Last gelegt, im Auftrag Russlands zu handeln. Warschau hat als Reaktion auf mutmaÃŸliche russische Sabotage- und Spionageversuche unter anderem ReisebeschrÃ¤nkungen fÃ¼r russische Diplomaten auf polnischem Gebiet verhÃ¤ngt und zwei russische Konsulate in Posen und Krakau geschlossen.Â