Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden

  • AFP - 19. November 2025, 14:52 Uhr
Bild vergrößern: Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden
Biene an einer KirschblÃ¼te
Bild: AFP

Die EuropÃ¤ische Union darf die Zulassung von Unkrautvernichtern oder anderen Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch befristet verlÃ¤ngern. Das entschied das EU-Gericht auf Klagen von UmweltschÃ¼tzern aus verschiedenen LÃ¤ndern hin.

Die EuropÃ¤ische Union darf die Zulassung von Unkrautvernichtern oder anderen Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch befristet verlÃ¤ngern. Das entschied das EU-Gericht in Luxemburg am Mittwoch auf Klagen von UmweltschÃ¼tzern aus verschiedenen LÃ¤ndern hin, darunter Deutschland. Entscheidungen der EU-Kommission, mit denen eine interne ÃœberprÃ¼fung solcher vorÃ¼bergehender VerlÃ¤ngerungen abgelehnt wurde, sind demnach nichtig. (Az. T-412/22 u.a.)

In den FÃ¤llen vom Mittwoch ging es nicht um die aktuelle Zulassung dieser Mittel. Unter anderem klagte die deutsche Aurelia Stiftung, die sich fÃ¼r Bienen einsetzt. Ihr ging es um Glyphosat. Ende 2023 wurde die Genehmigung fÃ¼r Glyphosat um zehn Jahre verlÃ¤ngert, darum drehte sich die Klage aber nicht. Vielmehr ging es um eine vorlÃ¤ufige VerlÃ¤ngerung im Jahr davor. Wie das Gericht beschrieb, kann die Kommission eine Zulassung befristet verlÃ¤ngern, wenn absehbar ist, dass sie vor der endgÃ¼ltigen Entscheidung auslÃ¤uft.

So war es in dem Fall.Â Ende 2022 verlÃ¤ngerte die Kommission die Genehmigung fÃ¼r Glyphosat vorlÃ¤ufig um ein Jahr. Die Stiftung beantragte, dies intern Ã¼berprÃ¼fen zu lassen. Die Kommission lehnte ab. Das hÃ¤tte sie nicht tun dÃ¼rfen, wie das Gericht nun entschied. Bei jeder VerlÃ¤ngerung von Genehmigungen mÃ¼sse der Einzelfall geprÃ¼ft werden.Â Die VerlÃ¤ngerung dÃ¼rfe weder kÃ¼rzer noch lÃ¤nger sein als notwendig. Nicht erlaubt sind demnach kurze VerlÃ¤ngerungen, die bei Bedarf mehrmals erteilt werden.Â 

Die Aurelia Stiftung klagte zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe auch grundsÃ¤tzlich gegen die VerlÃ¤ngerung der Glyphosat-Zulassung bis Ende 2033. DarÃ¼ber wurde aber am Mittwoch nicht entschieden.Â 

Es ging noch um zwei weitere Mittel, Boscalid und Dimoxystrobin - fÃ¼r letzteres wurde die Genehmigung schlieÃŸlich nicht mehr verlÃ¤ngert.Â Auch in den FÃ¤llen gab das EU-Gericht den UmweltschÃ¼tzern recht.Â 

Die franzÃ¶sische Bienenschutzorganisation Pollinis, die in Sachen Boscalid geklagt hatte, sprach nach den Urteilen von einem "wichtigen Sieg fÃ¼r den Schutz der BiodiversitÃ¤t".

