Wegen der TÃ¶tung seiner Partnerin auf dem Beifahrersitz seines Autos ist ein 49-JÃ¤hriger in Berlin zu einer Freiheitsstrafe von zehneinhalb Jahren verurteilt worden. Der Angeklagte habe sich des Totschlags schuldig gemacht, sagte der Vorsitzende Richter Bernd Miczajka in seiner UrteilsbegrÃ¼ndung am Mittwoch.
Die Tat hatte sich am 10. April 2025 ereignet. Nach Ãœberzeugung der Kammer tÃ¶tete der 49-JÃ¤hrige das Opfer, mit dem er zuvor getrunken hatte, auf dem Beifahrersitz seines Autos mit einem Spanngurt. AnschlieÃŸend fuhr er noch lÃ¤ngere Zeit durch Berlin, bis eine Polizeistreife auf seine Fahrweise aufmerksam wurde und ihn kontrollierte.
Dabei entdeckten die Beamten die leblose Frau. Sie alarmierten einen Rettungswagen und leisteten erste Hilfe. Dennoch starb das Opfer. Laut Gutachten eines SachverstÃ¤ndigen hatte der Angeklagte wÃ¤hrend der Tat vermutlich fast vier Promille Alkohol im Blut.
Der 49-JÃ¤hrige und das Opfer kannten sich aus einer Entzugsklinik fÃ¼r AlkoholsÃ¼chtige. Sie hÃ¤tten zunÃ¤chst mehrere Jahre in einer glÃ¼cklichen Beziehung in Polen gelebt und seien dann gemeinsam nach Deutschland gezogen, sagte Richter Miczajka. Der Angeklagte habe als Handwerker gearbeitet, die GeschÃ¤digte, eine ehemalige Lehrerin, in einer KindertagesstÃ¤tte.
Mit der Zeit habe das Paar immer mehr Alkohol konsumiert, und es sei zu Konflikten gekommen, sagte Miczajka. Nach einer mehrmonatigen Trennung habe die GeschÃ¤digte einen weiteren Entzug in Polen gemacht und sei Anfang 2025 eigentlich nur nach Berlin zurÃ¼ckgekehrt, um ihre Wohnung aufzulÃ¶sen.
Bei dieser Gelegenheit trafen die beiden wieder aufeinander und beschlossen, ihre "konfliktbelastete und von Ã¼bermÃ¤ÃŸigen Alkoholkonsum geprÃ¤gte Partnerschaft" wieder aufleben zu lassen. Diese habe bis zu der furchtbaren Tat im April angedauert, sagte der Richter.
Brennpunkte
Partnerin im Auto getÃ¶tet und mit Leiche durch Berlin gefahren: Lange Haftstrafe
- AFP - 19. November 2025, 15:47 Uhr
Wegen der TÃ¶tung seiner Partnerin auf dem Beifahrersitz seines Autos ist ein 49-JÃ¤hriger in Berlin zu einer Freiheitsstrafe von zehneinhalb Jahren verurteilt worden. Der Angeklagte habe sich des Totschlags schuldig gemacht, befand das Gericht.
Wegen der TÃ¶tung seiner Partnerin auf dem Beifahrersitz seines Autos ist ein 49-JÃ¤hriger in Berlin zu einer Freiheitsstrafe von zehneinhalb Jahren verurteilt worden. Der Angeklagte habe sich des Totschlags schuldig gemacht, sagte der Vorsitzende Richter Bernd Miczajka in seiner UrteilsbegrÃ¼ndung am Mittwoch.
Weitere Meldungen
Ein Verkehrsunfall mit vier Toten auf einer BundesstraÃŸe in Rheinland-Pfalz ist von einem beteiligten Auto verursacht worden. Das Fahrzeug geriet den Ermittlungen zufolge ausMehr
Ein BrieftrÃ¤ger aus Baden-WÃ¼rttemberg soll hunderte Briefe und Kataloge im MÃ¼ll entsorgt haben. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Verletzung des Post- undMehr
Mit einem Ablenkungstrick hat ein Unbekannter in Nordrhein-Westfalen die GeldbÃ¶rse einer 85-jÃ¤hrigen Autofahrerin gestohlen. Die Seniorin wollte am Dienstagmittag aus einemMehr
Top Meldungen
Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Abu Dhabi den geplanten Einstieg des Staatsfonds ADQ beim Chemiekonzern CovestroMehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen GeldhÃ¤user verschÃ¤rfen im Streit mit der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) Ã¼ber die EinfÃ¼hrung einer neuenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die erneute Verschiebung der Fertigstellung des Bauprojektes Stuttgart 21 ist nach Ansicht des Fahrgastverbandes Pro Bahn ein Debakel fÃ¼r denMehr