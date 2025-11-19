Wirtschaft

ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt "Masterplan" fÃ¼r Ladenetz

  • AFP - 19. November 2025, 16:45 Uhr
Bild vergrößern: ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt Masterplan fÃ¼r Ladenetz
Bundesregierung beschlieÃŸt "Masterplan" fÃ¼r Ladenetz
Bild: AFP

FÃ¼r das Laden von Elektroautos soll es in Deutschland kÃ¼nftig bessere Rahmenbedingungen geben. Laden solle Ã¼berall so unkompliziert werden wie das Tanken, teilte die Bundesregierung mit.

FÃ¼r das Laden von Elektroautos soll es in Deutschland kÃ¼nftig bessere Rahmenbedingungen geben. "Transparente Preise, einfache BezahlmÃ¶glichkeiten und faire Vergaberegeln sollen dafÃ¼r sorgen, dass Laden Ã¼berall so unkompliziert wird wie das Tanken", teilte die Bundesregierung am Mittwoch mit. Der vom Kabinett in Berlin zuvor verabschiedete "Masterplan Ladeinfrastruktur 2030" sieht zudem eine StÃ¤rkung der Investitionsbereitschaft vor, etwa durch Programme fÃ¼r Ladepunkte in MehrparteienhÃ¤usern und an Autobahnen.

AuÃŸerdem sollen Genehmigungsprozesse gestrafft und bundeseigene FlÃ¤chen besser genutzt werden, wie die Bundesregierung weiter mitteilte. Beim Masterplan handelt es sich demnach um eine "ressortÃ¼bergreifende Gesamtstrategie der Bundesregierung fÃ¼r einen schnelleren und einfacheren Ausbau von Ladeinfrastruktur". Ziel sei es, die Rahmenbedingungen fÃ¼r das Laden aller Elektrofahrzeuge zu verbessern und ein "flÃ¤chendeckendes, bedarfsgerechtes und nutzerfreundliches Ladenetz zu schaffen".

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) begrÃ¼ÃŸte den Kabinettsbeschluss als "gute Nachricht" fÃ¼r Verbraucher. Der Plan sehe "eine ganze Reihe richtiger MaÃŸnahmen vor, die dazu beitragen kÃ¶nnen, die AttraktivitÃ¤t der E-MobilitÃ¤t fÃ¼r die Verbraucher weiter zu erhÃ¶hen und so den Markthochlauf von E-Fahrzeugen zu stÃ¤rken", erklÃ¤rte VDA-PrÃ¤sidentin Hildegard MÃ¼ller. Entscheidend werde nun sein, "dass diese MaÃŸnahmen nun rasch und konsequent umgesetzt werden".

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) erklÃ¤rte, der Plan greife zentrale Aspekte auf, um den Aufbau von LadesÃ¤ulen zielgerichtet und praxisnah zu unterstÃ¼tzen. Dazu gehÃ¶rten unter anderem "die effiziente Flankierung des Aufbaus von LadesÃ¤ulen auf SupermarktparkplÃ¤tzen und in Wohnquartieren" sowie eine verbesserte Integration in das Stromnetz. NÃ¶tig sei jedoch auch "eine ganzheitliche ElektromobilitÃ¤tsstrategie, die neben der Ladeinfrastruktur auch den Hochlauf der E-Fahrzeuge adressiert", forderte BDEW-Chefin Kerstin Andreae.Â 

Die Energie- und Ladebranche habe im Vertrauen auf einen schnellen Hochlauf von E-Fahrzeugen "Milliardeninvestitionen getÃ¤tigt" und stelle in Deutschland inzwischen mit Ã¼ber 184.000 Ã¶ffentlichen Ladepunkten ein "breites Angebot" bereit, fÃ¼hrte Andreae aus. Obwohl die Belegung der LadesÃ¤ulen mit durchschnittlich 15 Prozent nach wie vor sehr niedrig sei, wolle die Branche weiter investieren. "DafÃ¼r erwarten wir verlÃ¤ssliche Rahmenbedingungen und klare Signale seitens der Politik", forderte die BDEW-Chefin. Deshalb mÃ¼ssten auch die bestehenden CO2-Flottengrenzwerte in der EU beibehalten und "durch eine systematischere Flankierung bei den Fahrzeugen auf der nationalen Ebene" ergÃ¤nzt werden.Â 

    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim Bahnprojekt

    Mehr
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden

    Die EuropÃ¤ische Union darf die Zulassung von Unkrautvernichtern oder anderen Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch befristet verlÃ¤ngern. Das entschied das EU-Gericht in

    Mehr
    Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal
    Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal

    Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Abu Dhabi den geplanten Einstieg des Staatsfonds ADQ beim Chemiekonzern Covestro

    Mehr

