Weimer weist VorwÃ¼rfe der KÃ¤uflichkeit zurÃ¼ck und kÃ¼ndigt rechtliche Schritte an

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hat VorwÃ¼rfe einer Einflussnahme auf politische EntscheidungstrÃ¤ger durch die Weimer Media Group zurÃ¼ckgewiesen. Hintergrund sind Berichte, wonach Teilnehmende des von dem Unternehmen am bayerischen Tegernsee ausgerichteten Ludwig-Erhard-Gipfels gegen Zahlung von 80.000 Euro "Einfluss auf politische EntscheidungstrÃ¤ger" nehmen kÃ¶nnten. Weimer sprach in der "Welt" am Mittwoch von "orchestrierten Kampagnen" vor allem rechtspopulistischer Medien.



An den Veranstaltungen nehmen regelmÃ¤ÃŸig hochrangige Politiker teil. "NatÃ¼rlich sind Minister nicht kÃ¤uflich. Das sind nicht zutreffende Behauptungen, gegen die juristisch vorgegangen wird", sagte Weimer der Zeitung. Damit sei der Medienanwalt Christian Schertz beauftragt worden. Weimer wies auch darauf hin, dass er selbst sich vollstÃ¤ndig aus der Weimer Media Group zurÃ¼ckgezogen habe.Â



"Ich habe den Verlag mit Eintritt in die Regierung verlassen, mein GeschÃ¤ftsfÃ¼hrermandat niedergelegt und das im Handelsregister eintragen lassen", sagte der Staatsminister der "Welt". Eine "glasklare Trennung" bestehe zwischen seiner TÃ¤tigkeit als Minister und der TÃ¤tigkeit seiner Ehefrau als Verlegerin. Forderungen, die Gipfel wÃ¤hrend seiner Amtszeit auszusetzen, wies Weimer zurÃ¼ck: "Das kÃ¤me einem Berufsverbot fÃ¼r meine Frau gleich", sagte er.



In dem Bericht der "Welt" wurde auf Berichterstattung der rechtsgerichteten Portale "Nius" und "Apollo News" verwiesen. Letzteres zitierte auch Schertz in einer in Berlin verbreiteten im Namen des Ehepaars Weimer verbreiteten ErklÃ¤rung. "Wolfram Weimer hat jegliche operative Funktion in der Weimer Media Group vor seinem Amtsantritt als Staatsminister beim Bundeskanzler und Beauftragter der Bundesregierung fÃ¼r Kultur und Medien niedergelegt", betonte auch der Rechtsanwalt. Auch an der DurchfÃ¼hrung von Veranstaltungen wie dem Ludwig-Erhard-Gipfel sei der Staatsminister "nicht mehr beteiligt" und werde daran auch nicht mehr teilnehmen.



Das nÃ¤chste "Gipfeltreffen" soll laut Veranstalter Ende April kommenden Jahres stattfinden. Eingeladen wurden dazu durch die Weimer Media Group unter anderem Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) und Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU), wie die Ministerien in Berlin bestÃ¤tigten. Auf der GÃ¤steliste aufgefÃ¼hrt werden auch Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU) und weitere Spitzenpolitiker.



Eine Sprecherin des Wirtschaftsressorts sagte dazu, eine Teilnahmezusage von Reiche liege dafÃ¼r bisher nicht vor. Eine Sprecherin von BÃ¤r sagte, es sei geplant, dass die Ministerin auf der Veranstaltung eine Rede hÃ¤lt. Sie bekomme dafÃ¼r aber keine VergÃ¼tung. Die Sprecherin wies auch darauf hin, dass BÃ¤r an Veranstaltungen verschiedener MedienhÃ¤user teilnehme. Ã„hnlich Ã¤uÃŸerte sich auch ein Sprecher Rainers. Auch er betonte, dass der Minister fÃ¼r seine dort geplante Rede "keine Leistungen" erhalte.



AufklÃ¤rung zu den VorgÃ¤ngen hatten zuvor Politikerinnen und Politiker der AfD, aber auch von SPD, GrÃ¼nen und Linken gefordert. "Wenn, wie beim Ludwig-Erhard-Gipfel, Eintrittskarten fÃ¼r Veranstaltungen mit Politikerinnen und Politikern und vor allem Regierungsmitgliedern fÃ¼r mehrere Tausend Euro verkauft werden, hat das immer ein GschmÃ¤ckle", sagte der SPD-Politiker Ralf Stegner am Montag dem Portal t-online. Er forderte Weimer zu einer "umfassenden und transparenten ErklÃ¤rung" auf.



"Da haben sich MillionÃ¤re mit Wolfram Weimer einen StaatssekretÃ¤r gekauft und mit Friedrich Merz einen MillionÃ¤r zum Kanzler gemacht", sagte Linken-Chef Jan van Aken zu t-online. Die GrÃ¼nen-Politikerin Katrin GÃ¶ring-Eckardt warf Weimer in dem Portal "NaivitÃ¤t und wenig FingerspitzengefÃ¼hl" vor.