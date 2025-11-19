Merz unterstreicht UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ukraine und dringt auf KorruptionsbekÃ¤mpfung

Angesichts der verschÃ¤rften russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Bereitschaft der Bundesrepublik zu weiterer militÃ¤rischer UnterstÃ¼tzung der Ukraine unterstrichen. "Wir wollen alles tun, um die Luftverteidigung der Ukraine zu verbessern", sagte Merz am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem schwedischen MinisterprÃ¤sidenten Ulf Kristersson in Berlin. Im Gegenzug mahnten Merz und Kristersson einen verstÃ¤rkten Einsatz der Ukraine gegen Korruption im Land an.Â
Die jÃ¼ngsten Angriffe der russischen StreitkrÃ¤fte, die zum Wintereinbruch insbesondere auf die ukrainische Energieinfrastruktur zielten, hÃ¤tten "mit militÃ¤rischen Zielen gar nichts mehr zu tun", sagte der Bundeskanzler. "Das ist ein reiner Terrorkrieg gegen die ZivilbevÃ¶lkerung."Â
Zu Berichten des US-Medienportals "Axios" Ã¼ber mutmaÃŸliche GeheimgesprÃ¤che zwischen Moskau und Washington Ã¼ber einen Ukraine-Friedensplan Ã¤uÃŸerte sich der Bundeskanzler vage: Die Bundesregierung und die zustÃ¤ndigen Berater seien "mit der amerikanischen Regierung in engem und tÃ¤glichem Kontakt" dazu, "ob wir hier mÃ¶glicherweise zu einem entsprechenden Plan kommen kÃ¶nnen". Allerdings sei es "im Augenblick nicht absehbar, ob das kurzfristig zu einem Ergebnis fÃ¼hrt", fÃ¼gte Merz hinzu.Â
Die Bundesrepublik habe ihren Beitrag in HÃ¶he von 60 Millionen Euro fÃ¼r einen EnergieunterstÃ¼tzungsfond der Ukraine geleistet, der damit insgesamt 450 Millionen Euro umfasse, sagte Merz. Zudem verwies er auf die ErhÃ¶hung der deutschen Ukraine-Hilfen um drei Milliarden Euro im Jahr 2026, die vergangene Woche von der Bundesregierung bestÃ¤tigt worden war.
Im Gegenzug fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung erwarte die Bundesrepublik, dass "die Ukraine ein verlÃ¤sslicher, zuverlÃ¤ssiger Partner bleibt", sagte Merz. Dies bedeute ein "schonungsloses Vorgehen gegen die Korruption, das ist ein absolutes Muss". Er habe die Notwendigkeit der KorruptionsbekÃ¤mpfung als Voraussetzung fÃ¼r weitere Schritte in Richtung EU-Beitritt gegenÃ¼ber dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj bereits zweimal betont, erklÃ¤rte der Bundeskanzler.
Auch der schwedische MinisterprÃ¤sident bezog sich wÃ¤hrend der gemeinsamen Pressekonferenz auf Probleme der KorruptionsbekÃ¤mpfung in der Ukraine. "Wir mÃ¼ssen sehr offene Worte finden, was die Korruptionsfrage in der Ukraine anbetrifft", sagte Kristersson. Gleichzeitig mÃ¼sse die UnterstÃ¼tzung "militÃ¤rischer, humanitÃ¤rer, wirtschaftlicher und politischer Art verstÃ¤rkt werden, wenn es uns gelingen soll, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu beenden".
Der schwedische MinisterprÃ¤sident wurde am Mittwoch zu seinem Antrittsbesuch in Berlin mit militÃ¤rischen Ehren empfangen. Schweden hatte nach dem russischen Angriff auf die Ukraine seine traditionelle NeutralitÃ¤t aufgegeben und war 2024 der Nato beigetreten.
Brennpunkte
Merz unterstreicht UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ukraine und dringt auf KorruptionsbekÃ¤mpfung
- AFP - 19. November 2025, 17:30 Uhr
