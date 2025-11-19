Wadephul: Deutschland nicht zu angeblichen GeheimgesprÃ¤chen Ã¼ber Ukraine-Friedensplan "gebrieft"

Johann Wadephul (R) und Yvette Cooper (L) in Berlin

Deutschland hat nach den Worten von BundesauÃŸenminister Wadephul keine Kenntnis von angeblichen GeheimgesprÃ¤chen zwischen den USA und Russland Ã¼ber einen Ukraine-Friedensplan. Deutschland sei Ã¼ber den 28-Punkte-Plan 'nicht gebrieft' worden, sagte er.

Deutschland hat nach den Worten von BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) keine Kenntnis von angeblichen GeheimgesprÃ¤chen zwischen den USA und Russland Ã¼ber einen Ukraine-Friedensplan. Deutschland sei Ã¼ber den 28-Punkte-Plan, Ã¼ber den US-Medien berichtet hatten, "nicht gebrieft" worden, sagte Wadephul am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. Er verwies auf die "laufenden Anstrengungen aller internationalen Partner, endlich dafÃ¼r zu sorgen, dass PrÃ¤sident Putin an den Verhandlungstisch kommt", sagte Wadephul mit Blick auf den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin.Â



So verstehe er auch die derzeit stattfindenden "gemeinsamen Treffen" in Istanbul "und alles, was in diese Richtung fÃ¼hrt", fÃ¼gte Wadephul hinzu und bekrÃ¤ftigte: "Das unterstÃ¼tzen wir selbstverstÃ¤ndlich."Â



Allerdings konzentriere sich Deutschland darauf, "die Ukraine zu unterstÃ¼tzen". Damit wolle die Bundesregierung Putin "auch ganz direkt" klarmachen, "dass es keine Alternative zu einem Verhandlungsprozess gibt". Deutschland werde "militÃ¤risch, politisch und wirtschaftlich dauerhaft an der Seite der Ukraine stehen", betonte der Minister.



Wadephul Ã¤uÃŸerte sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seiner britischen Kollegin Yvette Cooper. Bei den GesprÃ¤chen in Berlin sei es neben der UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine und der Sicherheits- und Verteidigungspolitik beider LÃ¤nder auch um die bilaterale Zusammenarbeit nach dem Brexit gegangen. Auch Ã¼ber das "strategisch wichtige" Format der E3-Staaten GroÃŸbritannien, Deutschland und Frankreich hÃ¤tten sich die beiden Minister ausgetauscht.



Wadephul Ã¤uÃŸerte sich auf Nachfrage auch zum verÃ¤nderten Stimmverhalten Deutschlands zur MandatsverlÃ¤ngerung des UN-PalÃ¤stinenserhilfswerks UNRWA. Das UN-Hilfswerk erbringe in vielen Bereichen durchaus wichtige Hilfe fÃ¼r insgesamt sechs Millionen Menschen, sagte er. Die Regierungen von Jordanien, Syrien und des Libanon hÃ¤tten um weitere UnterstÃ¼tzung gebeten.Â



Allerdings erwarte Deutschland "konsequente und Ã¼berprÃ¼fbare Reformen" des UNRWA, betonte Wadephul. Er verwies darauf, dass die Empfehlungen des sogenannten Colonna-Berichts "unzureichend umgesetzt" worden seien.Â



Nach VorwÃ¼rfen der Verstrickung des UNRWA mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen war der Berichts einer Untersuchungskommission unter der Leitung der ehemaligen franzÃ¶sischen AuÃŸenministerin Catherine Colonna 2024 zu dem Schluss gekommen, dass beim UNRWA "neutralitÃ¤tsbezogene Probleme fortbestehen".Â



Deutschland habe daher sein Stimmverhalten gegenÃ¼ber den Vorjahren "deutlich angepasst". Erstmals habe Deutschland einer MandatsverlÃ¤ngerung "nicht zugestimmt, sondern sich enthalten, weil wir deutlich machen wollen, dass wir insbesondere fÃ¼r die Arbeit des Werkes in den Bereichen der PalÃ¤stinensergebiete uns eine deutliche Ã„nderung erwarten".Â



Dort habe es teilweise eine "nicht akzeptable Zusammenarbeit in einigen Bereichen" gegeben, die Feindseligkeiten gegen Israel schÃ¼rten. "Deswegen haben jetzt daraus die Konsequenz gezogen." Er hoffe, dass "es jetzt verstanden wird und die notwendigen Reformen endlich umgesetzt werden".



Israel wirft der UN-Organisation seit langem vor, von der islamistischen Hamas unterwandert zu sein. Die Hamas hatte mit ihrem Ãœberfall auf Israel am 7. Oktober 2023 den Krieg im Gazastreifen ausgelÃ¶st.