Nach Merz-Ã„uÃŸerungen Ã¼ber BelÃ©m: Schneider macht bei Lula gut Wetter

Merz und Lula vor anderthalb Wochen in BelÃ©m

Nach Irritationen Ã¼ber Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sich bei Brasiliens PrÃ¤sident Luiz InÃ¡cio Lula da Silva persÃ¶nlich um Schadensbegrenzung bemÃ¼ht.

Nach Irritationen Ã¼ber Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sich bei Brasiliens PrÃ¤sident Luiz InÃ¡cio Lula da Silva persÃ¶nlich um Schadensbegrenzung bemÃ¼ht. Er habe dem brasilianischen Staatschef von Merz "GrÃ¼ÃŸe ausgerichtet und die Bitte, dieses Thema nicht weiter zu vertiefen", sagte Schneider am Mittwoch nach einem Treffen von EU-Ministern mit Lula bei der Weltklimakonferenz (COP30) in BelÃ©m.



Schneider begrÃ¼ndete die Bitte damit, dass es fÃ¼r Kritik an BelÃ©m "keine Substanz" gebe. "BelÃ©m ist der beste Austragungsort, den man sich fÃ¼r eine Konferenz vorstellen kann, wo es um Weltklima geht", sagte der Minister. SchlieÃŸlich grenze BelÃ©m an den Amazonas-Regenwald und sei eine "Stadt, die lebendig ist und eine Seele hat".Â



Laut Schneider werden Merz und Lula am Wochenende beim G20-Gipfel in Johannesburg miteinander sprechen und Lula habe auch bestÃ¤tigt, dass er kommendes Jahr zur Hannover Messe nach Deutschland kommen werde.



Merz hatte vergangene Woche in einer Rede beim Handelskongress in Berlin gesagt, er habe wÃ¤hrend seines Besuchs des Klimagipfels in BelÃ©m die ihn begleitenden Journalisten, Journalisten in seinem Tross gefragt habe, "wer denn gerne in Brasilien bleiben wolle". Da habe "keiner die Hand gehoben" und alle seien "froh" gewesen, "von diesem Ort, an dem wir da waren", wieder heimzukehren.Â



Von Â brasilianischen Medien und Politikern waren diese Ã„uÃŸerungen als herablassend und Ã¼berheblich verurteilt worden. Lula nahm es mit Humor. Er hatte am Dienstag dazu gesagt, wenn Merz wÃ¤hrend seines Brasilien-Besuchs eine Bar besucht, gespeist und getanzt hÃ¤tte, hÃ¤tte er die VorzÃ¼ge gegenÃ¼ber Berlin kennengelernt.



Schneider sagte am Mittwoch, er habe Lulas "Rat befolgt". Seit seiner Ankunft in BelÃ©m am Wochenende habe er "die Natur bewundert, aber vor allen Dingen auch die Herzlichkeit der Menschen kennengelernt". "Was ich nicht gemacht habe, ist Tanzen, und ich glaube, das wird mit meinem Kalender auch nichts mehr", fÃ¼gte der Minister mit Blick auf die intensiven Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz hinzu.