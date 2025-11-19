Brennpunkte

Gericht in Italien genehmigt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem an Deutschland

  • AFP - 19. November 2025, 21:03 Uhr
Bild vergrößern: Gericht in Italien genehmigt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem an Deutschland
Gasaustritt nach Explosion an Nord-Stream-Pipeline
Bild: AFP

Das italienische Kassationsgericht hat die Auslieferung des mutmaÃŸlichen Drahtziehers der AnschlÃ¤ge auf die Nord-Stream-Pipelines verfÃ¼gt. Der tatverdÃ¤chtige Ukrainer Serhii K. werde 'innerhalb der nÃ¤chsten Tage an Deutschland Ã¼berstellt'.

Das italienische Kassationsgericht hat die Auslieferung des mutmaÃŸlichen Drahtziehers der AnschlÃ¤ge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee verfÃ¼gt. Der tatverdÃ¤chtige ukrainische StaatsbÃ¼rger Serhii K. werde daher "innerhalb der nÃ¤chsten Tage an Deutschland Ã¼berstellt", nachdem er von Beamten der deutschen Polizei in Gewahrsam genommen worden sei, teilte dessen Anwalt Nicola Canestrini am Mittwochabend mit. Die BegrÃ¼ndung des Kassationsgerichts sei noch nicht bekannt.

Die fÃ¼r den Transport von russischem Gas nach Deutschland gebauten Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee waren im September 2022 durch SprengsÃ¤tze schwer beschÃ¤digt worden. Vor drei Monaten war K., der HauptverdÃ¤chtige der AnschlÃ¤ge, in Italien gefasst worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Wegen Verfahrensfehlern wurde seine zunÃ¤chst genehmigte Auslieferung nach Deutschland von einem Gericht gestoppt und zur erneuten PrÃ¼fung zurÃ¼ckgewiesen.

Nach seiner Auslieferung in die Bundesrepublik drohen K. im Fall eines Schuldspruchs bis zu 15 Jahre Haft. Er bestritt bislang, an den Sabotageakten beteiligt gewesen zu sein. "So groÃŸ meine EnttÃ¤uschung auch ist, bin ich mir sicher, dass das in Deutschland stattfindende Hauptverfahren zu seinem Freispruch fÃ¼hren wird", fÃ¼gte Anwalt Canestrini hinzu.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kiew: Neuer US-Vorschlag enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Verkleinerung der Armee
    Kiew: Neuer US-Vorschlag enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Verkleinerung der Armee

    Die Ukraine hat von den USA einen neuen Vorschlag zur Beendigung des russischen Angriffskrieges erhalten. Wie ein ranghoher ukrainischer Vertreter am Mittwoch der

    Mehr
    Italien: Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem
    Italien: Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem

    Rom (dts Nachrichtenagentur) - Der mutmaÃŸliche Drahtzieher der AnschlÃ¤ge auf die Nord-Stream-Pipelines darf von Italien an Deutschland ausgeliefert werden. Das entschied am

    Mehr
    Wadephul: Deutschland nicht zu angeblichen GeheimgesprÃ¤chen Ã¼ber Ukraine-Friedensplan
    Wadephul: Deutschland nicht zu angeblichen GeheimgesprÃ¤chen Ã¼ber Ukraine-Friedensplan "gebrieft"

    Deutschland hat nach den Worten von BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) keine Kenntnis von angeblichen GeheimgesprÃ¤chen zwischen den USA und Russland Ã¼ber einen

    Mehr
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt "Masterplan" fÃ¼r Ladenetz
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    BrÃ¼ssel schlÃ¤gt ZugestÃ¤ndnisse an KI-Firmen vor - Entsetzen bei DatenschÃ¼tzern
    BrÃ¼ssel schlÃ¤gt ZugestÃ¤ndnisse an KI-Firmen vor - Entsetzen bei DatenschÃ¼tzern
    COP30 in BelÃ©m: Schneider Ã¤uÃŸert sich optimistisch zu Klima-Verhandlungen
    COP30 in BelÃ©m: Schneider Ã¤uÃŸert sich optimistisch zu Klima-Verhandlungen
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau
    Nach Merz-Ã„uÃŸerungen Ã¼ber BelÃ©m: Schneider macht bei Lula gut Wetter
    Nach Merz-Ã„uÃŸerungen Ã¼ber BelÃ©m: Schneider macht bei Lula gut Wetter
    Merz unterstreicht UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ukraine und dringt auf KorruptionsbekÃ¤mpfung
    Merz unterstreicht UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ukraine und dringt auf KorruptionsbekÃ¤mpfung
    Sabotage-VorwÃ¼rfe: Polen schlieÃŸt russisches Konsulat in Danzig
    Sabotage-VorwÃ¼rfe: Polen schlieÃŸt russisches Konsulat in Danzig
    Redakteur von Radio Dreyeckland mit Beschwerde gegen Wohnungsdurchsuchung erfolgreich
    Redakteur von Radio Dreyeckland mit Beschwerde gegen Wohnungsdurchsuchung erfolgreich

    Top Meldungen

    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim Bahnprojekt

    Mehr
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden

    Die EuropÃ¤ische Union darf die Zulassung von Unkrautvernichtern oder anderen Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch befristet verlÃ¤ngern. Das entschied das EU-Gericht in

    Mehr
    Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal
    Reiche verteidigt mÃ¶glichen Covestro-Deal

    Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Abu Dhabi den geplanten Einstieg des Staatsfonds ADQ beim Chemiekonzern Covestro

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts