Das italienische Kassationsgericht hat die Auslieferung des mutmaÃŸlichen Drahtziehers der AnschlÃ¤ge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee verfÃ¼gt. Der tatverdÃ¤chtige ukrainische StaatsbÃ¼rger Serhii K. werde daher "innerhalb der nÃ¤chsten Tage an Deutschland Ã¼berstellt", nachdem er von Beamten der deutschen Polizei in Gewahrsam genommen worden sei, teilte dessen Anwalt Nicola Canestrini am Mittwochabend mit. Die BegrÃ¼ndung des Kassationsgerichts sei noch nicht bekannt.
Die fÃ¼r den Transport von russischem Gas nach Deutschland gebauten Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee waren im September 2022 durch SprengsÃ¤tze schwer beschÃ¤digt worden. Vor drei Monaten war K., der HauptverdÃ¤chtige der AnschlÃ¤ge, in Italien gefasst worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Wegen Verfahrensfehlern wurde seine zunÃ¤chst genehmigte Auslieferung nach Deutschland von einem Gericht gestoppt und zur erneuten PrÃ¼fung zurÃ¼ckgewiesen.
Nach seiner Auslieferung in die Bundesrepublik drohen K. im Fall eines Schuldspruchs bis zu 15 Jahre Haft. Er bestritt bislang, an den Sabotageakten beteiligt gewesen zu sein. "So groÃŸ meine EnttÃ¤uschung auch ist, bin ich mir sicher, dass das in Deutschland stattfindende Hauptverfahren zu seinem Freispruch fÃ¼hren wird", fÃ¼gte Anwalt Canestrini hinzu.
Brennpunkte
Gericht in Italien genehmigt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem an Deutschland
- AFP - 19. November 2025, 21:03 Uhr
