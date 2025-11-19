Kiew: Neuer US-Vorschlag enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Verkleinerung der Armee

Bei russischem Angriff beschÃ¤digtes Wohnhaus in Ternopil

Die Ukraine hat von den USA einen neuen Vorschlag zur Beendigung des russischen Angriffskrieges erhalten. Wie ein ranghoher ukrainischer Vertreter am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP sagte, sieht der Plan eine Abtretung der von Russland kontrollierten Gebiete, darunter die Krim, und eine deutliche Verkleinerung der ukrainischen Armee vor. US-Medien hatten zuvor Ã¼ber angebliche GeheimgesprÃ¤che zwischen Moskau und Washington Ã¼ber einen Ukraine-Friedensplan berichtet.



In dem Plan sei die Rede von der "Anerkennung der Krim und anderer von Russland besetzter Gebiete", erfuhr AFP. Zudem solle Kiew seine Armee auf 400.000 Soldaten verkleinern.Â



Die russischen StreitkrÃ¤fte kontrollieren derzeit etwa ein FÃ¼nftel des ukrainischen Territoriums. Die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim hatte Moskau bereits 2014 annektiert. Im September 2022 erklÃ¤rte Russland Donezk und Luhansk sowie die Regionen Cherson und Saporischschja fÃ¼r annektiert. GroÃŸe Teile dieser Regionen werden von Russland kontrolliert.Â



Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hielt sich am Mittwoch zu GesprÃ¤chen in der TÃ¼rkei auf. Vertreter der USA oder Russlands waren bei dem Treffen zwischen Selenskyj und dem tÃ¼rkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan nicht anwesend.Â



Das US-Medienportal "Axios" hatte zuvor Ã¼ber angebliche GeheimgesprÃ¤che zwischen Moskau und Washington Ã¼ber einen Ukraine-Friedensplan berichtet. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow lehnte es ab, sich dazu zu Ã¤uÃŸern. "Es gibt nichts Neues, worÃ¼ber wir Sie informieren kÃ¶nnen", antwortete er auf eine Journalistenfrage zu dem "Axios"-Bericht.Â



In dem Bericht war die Rede von einem 28-Punkte-Plan. BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) zufolge wurde Deutschland darÃ¼ber "nicht gebrieft". Er verwies mit Blick auf den russischen Staatschef Wladimir Putin auf die "laufenden Anstrengungen aller internationalen Partner, endlich dafÃ¼r zu sorgen, dass PrÃ¤sident Putin an den Verhandlungstisch kommt".Â