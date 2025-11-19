COP30 in BelÃ©m: Schneider Ã¤uÃŸert sich optimistisch zu Klima-Verhandlungen

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat sich optimistisch Ã¼ber den Fortgang der Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m geÃ¤uÃŸert. Brasilien zeige "eine starke FÃ¼hrung fÃ¼r ein Ergebnis, das die Weltklimakonferenz nach vorne bringt", sagte Schneider am Mittwoch nach einem Treffen von EU-Ministern mit dem brasilianischen Staatschef Luiz InÃ¡cio Lula da Silva in BelÃ©m. Er bekrÃ¤ftigte Deutschlands UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Lulas Vorschlag fÃ¼r einen Fahrplan fÃ¼r den Ausstieg aus fossilen EnergietrÃ¤gern.
"Und wir versuchen jetzt eine Mehrheit oder eine mÃ¶gliche Gesamtzustimmung mit den anderen LÃ¤ndern der Erde dafÃ¼r zu erreichen", fÃ¼gte Schneider hinzu. Die COP30-BeschlÃ¼sse mÃ¼ssten eine Antwort darauf enthalten, dass die tatsÃ¤chliche und die geplante Verringerung der Treibhausgas-Emissionen derzeit nicht ausreiche, um die ErderwÃ¤rmung wie im Pariser Klimaabkommen vorgesehen auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.
AuÃŸer der Emissionsminderung gehÃ¶rt die Klimafinanzierung zu den Knackpunkten der Verhandlungen in BelÃ©m. Die EntwicklungslÃ¤nder fordern Zusagen, von reicheren Staaten mehr Klimahilfen zu bekommen. Die Mittel fÃ¼r ihre Anpassung an die ErderwÃ¤rmung mÃ¼ssen nach ihrer Vorstellung deutlich erhÃ¶ht werden.Â
"Wir unterstÃ¼tzen auch die Anliegen der kleinen Inselstaaten und der afrikanischen LÃ¤nder, was die Adaption an den Klimawandel betrifft", sagte Schneider dazu nach dem Treffen der EU-Minister mit Lula. NÃ¤here Angaben dazu machte er nicht.
Lula war am Mittwoch nach BelÃ©m gekommen, um zu einem frÃ¼hen Durchbruch der Verhandlungen beizutragen. Die brasilianische COP-PrÃ¤sidentschaft verfolgt den Plan, zuerst einen Beschlusstext mit den schwierigen und politischen Vereinbarungen von den Delegationen absegnen zu lassen und dann Ã¼ber die Ã¼brigen, eher technischen Fragen zu entscheiden. Auf diese Weise soll die Weltklimakonferenz pÃ¼nktlich am Freitag beendet werden - zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren.
Politik
COP30 in BelÃ©m: Schneider Ã¤uÃŸert sich optimistisch zu Klima-Verhandlungen
- AFP - 19. November 2025, 20:08 Uhr
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat sich optimistisch Ã¼ber den Fortgang der Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m geÃ¤uÃŸert. Brasilien zeige 'eine starke FÃ¼hrung fÃ¼r ein Ergebnis, das die Weltklimakonferenz nach vorne bringt.'
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat sich optimistisch Ã¼ber den Fortgang der Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m geÃ¤uÃŸert. Brasilien zeige "eine starke FÃ¼hrung fÃ¼r ein Ergebnis, das die Weltklimakonferenz nach vorne bringt", sagte Schneider am Mittwoch nach einem Treffen von EU-Ministern mit dem brasilianischen Staatschef Luiz InÃ¡cio Lula da Silva in BelÃ©m. Er bekrÃ¤ftigte Deutschlands UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Lulas Vorschlag fÃ¼r einen Fahrplan fÃ¼r den Ausstieg aus fossilen EnergietrÃ¤gern.
Weitere Meldungen
Nach Irritationen Ã¼ber Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sich bei Brasiliens PrÃ¤sident Luiz InÃ¡cio Lula daMehr
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hat VorwÃ¼rfe einer Einflussnahme auf politische EntscheidungstrÃ¤ger durch die Weimer Media Group zurÃ¼ckgewiesen. HintergrundMehr
Der Brandenburger Landtag hat am Mittwoch trotz der Ablehnung des mit der SPD regierenden BSW als letztes Landesparlament dem neuen Rundfunkstaatsvertrag zugestimmt. Damit kannMehr
Top Meldungen
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim BahnprojektMehr
Die EuropÃ¤ische Union darf die Zulassung von Unkrautvernichtern oder anderen Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch befristet verlÃ¤ngern. Das entschied das EU-Gericht inMehr
Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Abu Dhabi den geplanten Einstieg des Staatsfonds ADQ beim Chemiekonzern CovestroMehr