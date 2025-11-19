Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21

Cem Ã–zdemir (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim Bahnprojekt Stuttgart 21 scharf kritisiert.



"Das klingt wie Hohn", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben). "Diese ewige Salamitaktik ist nicht mehr tragbar, die Folgen fÃ¼r die FahrgÃ¤ste kaum vermittelbar."



In einem gemeinsamen Kraftakt habe das Bundesland mit den Projektpartnern in den letzten Monaten "vieles versucht, um die Belastungen fÃ¼r die FahrgÃ¤ste in den kommenden Monaten so gering wie mÃ¶glich zu halten", so Ã–zdemir. Das scheine nach wenigen Wochen schon wieder Makulatur zu sein. "Dieses Projekt ist ein Fass ohne Boden."



Das GroÃŸprojekt Stuttgart 21 soll nicht wie geplant im Dezember 2026 erÃ¶ffnet werden. Das habe Bahn-Chefin Evelyn Palla am Mittwoch dem Aufsichtsrat und den Projektpartnern mitgeteilt, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Konzernkreise.



Schon im Sommer, und damit noch vor Pallas Amtsantritt, hatten Analysen der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH sowie des Beratungsunternehmens PWC demnach gezeigt, dass es mit dem geplanten ErÃ¶ffnungsdatum erhebliche Risiken gÃ¤be. Nach einer weiteren ÃœberprÃ¼fung zog Palla jetzt die ReiÃŸleine. Einen neuen Termin fÃ¼r die ErÃ¶ffnung nannte sie bislang nicht.



Grund fÃ¼r die aktuelle VerzÃ¶gerung sind technische Probleme am sogenannten Digitalen Knoten Stuttgart - einem Pilotprojekt, mit dem die Leit- und Sicherungstechnik der Bahn im GroÃŸraum Stuttgart digitalisiert wird. Offenbar gibt es Probleme mit der Zulassung und Freigabe von Technik des japanischen Konzerns Hitachi, einem zentralen Projektpartner der Bahn beim Digitalen Knoten.

