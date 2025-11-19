MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken. Nach einer aktuellen Auswertung des ADAC kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt zuletzt 1,685 Euro, was einem RÃ¼ckgang von 0,4 Cent entspricht. Der Dieselpreis fiel etwas stÃ¤rker und lag bei durchschnittlich 1,633 Euro pro Liter, ein Minus von 0,7 Cent.
Der RohÃ¶lpreis, ein wichtiger Faktor fÃ¼r die Entwicklung der Kraftstoffpreise, blieb im Wochenvergleich nahezu unverÃ¤ndert. Der Preis fÃ¼r ein Barrel der Sorte Brent lag knapp unter 65 US-Dollar. Auch der Euro stand im Vergleich zum US-Dollar auf dem Niveau der Vorwoche.
Die Differenz zwischen Benzin- und Dieselpreis vergrÃ¶ÃŸerte sich geringfÃ¼gig auf 5,2 Cent je Liter. Diesel wird allerdings um rund 20 Cent geringer besteuert als Benzin - die aktuellen Spritpreise spiegeln diesen Unterschied nicht wider.
Wirtschaft
Super E10 und Diesel wieder etwas gÃ¼nstiger
- dts - 19. November 2025, 11:54 Uhr
.
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken. Nach einer aktuellen Auswertung des ADAC kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt zuletzt 1,685 Euro, was einem RÃ¼ckgang von 0,4 Cent entspricht. Der Dieselpreis fiel etwas stÃ¤rker und lag bei durchschnittlich 1,633 Euro pro Liter, ein Minus von 0,7 Cent.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das GroÃŸprojekt Stuttgart 21 soll nicht wie geplant im Dezember 2026 erÃ¶ffnet werden. Das habe Bahn-Chefin Evelyn Palla am Mittwoch demMehr
Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die StÃ¤dte Halle (Saale) und Erfurt haben ihre Bewerbung um den Konzernsitz der Deutschen Bahn konkretisiert. Man rege gemeinsam an, denMehr
Shanghai (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Druck auf China machen, damit Waren deutsche QualitÃ¤ts- und Sicherheitsanforderungen erfÃ¼llen.Mehr
Top Meldungen
Ob aus KostengrÃ¼nden oder wegen fehlender FachkrÃ¤fte: Unternehmen in Deutschland haben in den Jahren 2021 bis 2023 rund 50.800 Stellen ins Ausland verlagert, wie dasMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zwischen 2021 und 2023 haben rund 1.300 Unternehmen ab einer GrÃ¶ÃŸe von 50 tÃ¤tigen Personen teilweise oder vollstÃ¤ndigMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem AuÃŸenhandelsumsatz von 185,9 Milliarden Euro von Januar bis September 2025 hat China die Vereinigten Staaten wieder als wichtigstenMehr