Prozess um Disko-Brandkatastrophe mit 63 Toten in Nordmazedonien begonnen

Acht Monate nach der tÃ¶dlichen Brandkatastrophe bei einem Hip-Hop-Konzert in Nordmazedonien hat der Prozess gegen die mutmaÃŸlichen Verantwortlichen begonnen. Bei dem Prozessauftakt am Mittwochmorgen nahe der Hauptstadt Skopje waren zahlreiche FamilienangehÃ¶rige und Freunde der Opfer anwesend. Angeklagt sind mehr als 30 mutmaÃŸlich Verantwortliche, darunter der Besitzer der Disco. Auch drei frÃ¼here BÃ¼rgermeister der Stadt Kocani, wo sich die Katastrophe ereignet hatte, sowie ehemalige Minister, BÃ¼rgermeister und hohe Beamte sitzen auf der Anklagebank.Â



Den Angeklagten werden "schwere Verbrechen gegen die Ã¶ffentliche Sicherheit" zur Last gelegt. Bei dem Feuer in einer Diskothek in Kocani rund hundert Kilometer Ã¶stlich der Hauptstadt SkopjeÂ waren im MÃ¤rz 63 junge Menschen ums Leben gekommen und fast 200 weitere verletzt worden.Â



Der Prozess findet in einem speziell fÃ¼r groÃŸe Prozesse konzipierten Saal im grÃ¶ÃŸten GefÃ¤ngnis des Landes etwa fÃ¼nfzehn Kilometer von Skopje entfernt statt. Am Mittwochmorgen drÃ¤ngte sich dort eine Menschenmenge.Â "Es wird alles getan, damit dieser Prozess reibungslos ablÃ¤uft. Wir kÃ¶nnen nicht sagen, wie lange er dauern wird, das weiÃŸ niemand", sagte die Richterin Dijana Gruevska Ilievska bei der ErÃ¶ffnung der Verhandlung.



Der GroÃŸbrand war in der Nacht zum 16. MÃ¤rz beim Auftritt eines Hip-Hop-Duos ausgebrochen, als sich mehr als 650 Menschen in der Disco "Pulse" in Kocani drÃ¤ngten. AuslÃ¶ser des Feuers war Pyrotechnik wÃ¤hrend der BÃ¼hnenshow. Viele der Opfer starben, als die Konzertbesucher in Panik zum Ausgang stÃ¼rmten.Â Die Ermittlungen ergaben, dass in dem Club jahrelang gegen fast alle Auflagen fÃ¼r das Betreiben einer Disco verstoÃŸen worden war.Â



Seit bald acht Monaten demonstrieren die AngehÃ¶rigen der Opfer jede Woche und fordern Gerechtigkeit. Am Samstag waren in Skopje tausende Menschen zusammengekommen, um sie zu unterstÃ¼tzen. Die Demonstranten hielten Fotos der Todesopfer und marschierten zum Gericht. Sie skandierten "Gerechtigkeit fÃ¼r Kocani" und "Jeder kÃ¶nnte der nÃ¤chste sein".Â