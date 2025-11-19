Macron wirft Freizeit-Koksern Mitverantwortung fÃ¼r Drogenkrieg vor

Emmanuel Macron

Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron hat Freizeit-Koksern und -Haschischrauchern eine Mitverantwortung fÃ¼r den Krieg der Drogenbanden vorgeworfen, unter der die sÃ¼dfranzÃ¶sische Hafenstadt Marseille besonders leidet.

Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron hat Freizeit-Koksern und -Haschischrauchern eine Mitverantwortung fÃ¼r den Krieg der Drogenbanden vorgeworfen, unter der die sÃ¼dfranzÃ¶sische Hafenstadt Marseille besonders leidet. "Auch die Reichen in den StÃ¤dten finanzieren die DrogenhÃ¤ndler", sagte Macron nach den Worten der Regierungssprecherin Maud Bregeon am Mittwoch wÃ¤hrend der Kabinettssitzung in Paris.



"Man kann nicht einerseits die Toten beklagen und dann abends nach der Arbeit weiter Drogen konsumieren", fÃ¼gte die Regierungssprecherin hinzu. Macron habe in der Sitzung die groÃŸe Bedeutung der PrÃ¤vention und Sensibilisierung betont. Die betroffenen Ministerien mÃ¼ssten von der lokalen bis zur internationalen Ebene eng zusammenarbeiten.Â



Anlass fÃ¼r Macrons Bemerkungen war die Ermordung des jÃ¼ngeren Bruders eines GrÃ¼nen-Lokalpolitikers aus Marseille, der sich im Kampf gegen die Drogenbanden engagiert. Innenminister Laurent NuÃ±ez hatte dies als eine "EinschÃ¼chterungstat" bezeichnet und sie mit den "DrogenhÃ¤ndlern und Chefs der Marseille-Mafia" in Verbindung gebracht.Â



Die TÃ¤ter hatten in der vergangenen Woche am frÃ¼hen Nachmittag mitten im Stadtzentrum den 20 Jahre alten Mehdi Kessaci von einem Motorroller aus erschossen. Sein Bruder Amine Kessaci hat sich dem Kampf gegen die DrogenkriminalitÃ¤t verschrieben. Die Staatsanwalt schloss aus, dass es sich um ein Zufallsopfer handelte.Â



Der Fall hatte in Frankreich die Debatte Ã¼ber den Kampf gegen die Drogenbanden erneut angefacht. In Marseille waren im Zusammenhang mit dem Drogenkrieg 2023 knapp 50 Menschen getÃ¶tet worden, unter ihnen mehrere Unbeteiligte. Im laufenden Jahr waren es nach einer AFP-ZÃ¤hlung bislang 14 Todesopfer im GroÃŸraum Marseille.Â