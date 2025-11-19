Beteiligtes Auto verursachte Unfall mit vier Toten in Rheinland-Pfalz

Ein Verkehrsunfall mit vier Toten auf einer BundesstraÃŸe in Rheinland-Pfalz ist von einem beteiligten Auto verursacht worden. Das Fahrzeug geriet den Ermittlungen zufolge aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei in Trier am Mittwoch mitteilte. Dabei prallte es gegen den entgegenkommenden Lastwagen. Die drei Insassen des Autos kamen dabei ums Leben.
Bei ihnen handelte es sich um einen 45-JÃ¤hrigen, eine 42-JÃ¤hrige und ein siebenjÃ¤hriges Kind. Der vierte Tote war der Lastwagenfahrer. Warum genau es zu dem Unfall am Dienstag auf einer BundesstraÃŸe zwischen Trier und Bitburg kam, war weiter unklar. Die BundesstraÃŸe war danach fÃ¼r rund 18 Stunden gesperrt.
