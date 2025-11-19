Medienbericht: Geplante ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 wird erneut verschoben

Eine Baustelle von Stuttgart 21

Die fÃ¼r Ende 2026 geplante ErÃ¶ffnung des neuen Tiefbahnhofs in Stuttgart ist einem Medienbericht zufolge abgesagt. Bahn-Chefin Evelyn Palla habe die ErÃ¶ffnung des GroÃŸprojekts Stuttgart 21 wegen technischer Probleme verschoben, berichtete am Mittwoch der "Spiegel" unter Berufung auf Konzernkreise. Das habe Palla dem Aufsichtsrat und den Projektpartnern am Mittwoch mitgeteilt.Â



Die Planungen fÃ¼r Stuttgart 21, die einen neuen Hauptbahnhof, weitere Haltestellen sowie eine Reihe neuer Strecken im Raum Stuttgart vorsehen, sind inzwischen Jahrzehnte alt. Bei Baubeginn war die Inbetriebnahme fÃ¼r Ende 2019 anvisiert worden. Im Juli dieses Jahr hatte die DB mitgeteilt, ab Dezember 2026 sollten der Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs Ã¼ber den neuen Bahnhof fahren. Ein Teil des Regionalverkehrs solle hingegen bis Sommer 2027 weiter zum alten oberirdischen Kopfbahnhof fahren.



Der "Spiegel" berichtete, Analysen der DB Projekt Stuttgartâ€“Ulm GmbH sowie des Beratungsunternehmens PWC hÃ¤tten im Sommer gezeigt, dass es mit dem geplanten ErÃ¶ffnungsdatum erhebliche Risiken gÃ¤be. Nach einer weiteren ÃœberprÃ¼fung habe Palla jetzt die ReiÃŸleine gezogen.Â



Grund fÃ¼r die VerzÃ¶gerung sind dem Bericht zufolge technische Probleme am sogenannten Digitalen Knoten Stuttgart â€“ einem Pilotprojekt, mit dem die Leit- und Sicherungstechnik der Bahn im GroÃŸraum Stuttgart digitalisiert wird. Offenbar gebe es Probleme mit der Zulassung und Freigabe von Technik des japanischen Konzerns Hitachi, einem zentralen Projektpartner der Bahn beim Digitalen Knoten, schreibt das Magazin.



Einen neuen Termin fÃ¼r die ErÃ¶ffnung nannte Palla demnach bislang nicht: Ein solcher kÃ¶nne voraussichtlich erst Mitte des kommenden Jahres genannt werden, wenn ein valides Konzept fÃ¼r die Fertigstellung der Arbeiten vorliege, verlautet es laut "Spiegel" aus dem Konzern. Andernfalls drohe ein weiterer Vertrauensverlust.