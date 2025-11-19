Durch einen GroÃŸbrand in einem vor allem aus HolzhÃ¤usern bestehenden Wohnviertel der Stadt Oita in Japan sind nach BehÃ¶rdenangaben ein Mensch getÃ¶tet und 170 HÃ¤user beschÃ¤digt worden.Â "So eine FeuersÃ¤ule habe ich noch nie gesehen", sagte am Mittwoch ein Einwohner von Oita auf der sÃ¼dlichen Insel Kyushu dem staatlichen Fernsehsender NHK. Aufnahmen zeigten, wie Feuerwehrleute von Dienstagabend an die ganze Nacht verzweifelt gegen die Flammen kÃ¤mpften, die zunÃ¤chst nicht gelÃ¶scht werden konnten.
Die Flammen bewegten sich am Mittwoch in Richtung eines bewaldeten Berges, wo sie neue Nahrung finden kÃ¶nnten. Die RegionalbehÃ¶rden meldeten "mindestens 170" beschÃ¤digte HÃ¤user und einen Todesfall. Bei ihm handelt es sich laut Medienberichten um einen 76-jÃ¤hrigen Mann.
Laut NHK breitete sich das Feuer auch deshalb so schnell aus, weil es zuletzt wenig geregnet hatte und in dem Viertel viele HolzhÃ¤user dicht an dicht stehen. "Die Flammen schlugen hoch in den Himmel und fÃ¤rbten ihn rot", sagte ein Einwohner NHK. "Ich hÃ¤tte niemals gedacht, dass sich das Feuer so weit ausbreiten wÃ¼rde."
Brennpunkte
Ein Toter und 170 beschÃ¤digte GebÃ¤ude durch GroÃŸbrand in Japan
- AFP - 19. November 2025, 13:56 Uhr
