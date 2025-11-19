Erstmals seit Ã¼ber hundert Jahren: Sozialdemokraten verlieren Macht in Kopenhagen

KÃ¼nftige Kopenhagen-BÃ¼rgermeisterin Sisse Marie Welling

Bei den Regional- und Kommunalwahlen in DÃ¤nemark haben die Sozialdemokraten von MinisterprÃ¤sidentin Mette Frederiksen eine herbe Schlappe hinnehmen mÃ¼ssen. Unter anderem verloren sie Kopenhagen, das seit mehr als hundert Jahren in ihrer Hand war.

Bei den Regional- und Kommunalwahlen in DÃ¤nemark haben die Sozialdemokraten von MinisterprÃ¤sidentin Mette Frederiksen eine herbe Schlappe hinnehmen mÃ¼ssen. Unter anderem verloren sie die Macht in der Hauptstadt Kopenhagen, die seit mehr als hundert Jahren ununterbrochen in ihrer Hand war. "Wir haben Kopenhagen verloren", sagte am Mittwoch die sozialdemokratische BÃ¼rgermeisterkandidatin Pernille Rosenkrantz-Theil. Auch landesweit verloren die Sozialdemokraten teils deutlich, Regierungschefin FrederiksenÂ Ã¼bernahm die "Verantwortung".



In Kopenhagen kamen die Sozialdemokraten nur noch auf 12,7 Prozent. Sie lagen damit weit hinter der rot-grÃ¼nen Einheitsliste und der Sozialistischen Volkspartei (SPP), die laut offiziellem Ergebnis bei 22,1 beziehungsweise 17,9 Prozent landeten. Neue BÃ¼rgermeisterin wird aller Voraussicht nach die SPP-Kandidatin Sisse Marie Welling. Sie gab am Mittwoch bekannt, sich mit sechs anderen Parteien auf eine Koalition geeinigt zu haben.Â



Die Sozialdemokraten dagegen finden sich erstmals seit Menschengedenken in der Opposition. Sie hatten seit mehr als hundert Jahren die Macht in Kopenhagen inne und besetzten das offizielle Amt des BÃ¼rgermeisters seit dessen Schaffung im Jahr 1938.



Aber auch in anderen Regionen musste die Partei von Regierungschefin Frederiksen Federn lassen. Die Sozialdemokraten werden kÃ¼nftig voraussichtlich nur noch 26 BÃ¼rgermeister stellen. Vor dem Urnengang am Dienstag hatten sie noch 44 der 98 BÃ¼rgermeisterÃ¤mter des Landes inne. "Wir hatten mit einem RÃ¼ckschlag gerechnet, aber dieser RÃ¼ckschlag fÃ¤llt offenbar noch grÃ¶ÃŸer aus als erwartet, und das ist natÃ¼rlich nicht zufriedenstellend", sagte Frederiksen noch in der Wahlnacht.



Der Urnengang am Dienstag fand inmitten von mutmaÃŸlich pro-russischen Cyberattacken statt. So waren am Montag die Websites unter anderem der Konservativen Volkspartei und der Einheitsliste durch Cyberangriffe lahmgelegt worden. Auch die englischsprachige Online-Zeitung "Copenhagen Post" war betroffen. Die pro-russische Hackergruppe NoName057(16) erklÃ¤rte in Onlinediensten, sie habe Cyberangriffe auf die Internetseiten mehrerer dÃ¤nischer Parteien und der Rundfunkanstalt DR ausgefÃ¼hrt.Â



Die Gruppe hatte sich bereits in der vergangenen Woche zu Attacken auf die Websites mehrerer Gemeinden, RegierungsbehÃ¶rden und eines RÃ¼stungsunternehmens in DÃ¤nemark bekannt. Das Land gehÃ¶rt zu den wichtigsten UnterstÃ¼tzern der Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland.