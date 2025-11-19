Amazon scheitert mit Klage gegen strengere Regeln als sehr groÃŸe Internetplattform

Der OnlinehÃ¤ndler Amazon ist vor dem Gericht der EuropÃ¤ischen Union mit einer Klage gegen seine Pflichten als sehr groÃŸe Internetplattform gescheitert. Das Gericht in Luxemburg hÃ¤lt den Eingriff in die unternehmerische Freiheit fÃ¼r gerechtfertigt, wie es in seinem Urteil vom Mittwoch erklÃ¤rte. Unternehmen, die nach dem Gesetz fÃ¼r Digitale Dienste als sehr groÃŸe Plattform eingestuft werden, werden stÃ¤rker kontrolliert.Â (Az. T-367/23)
Es handelt sich dabei um Plattformen mit mehr als 45 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern in der EU pro Monat. Sie mÃ¼ssen gegen Falschinformationen vorgehen und die Algorithmen hinter personalisierter Werbung offenlegen. FÃ¼r die Empfehlungen muss es eine Option geben, die nicht auf der Erstellung von Nutzerprofilen basiert. Zudem mÃ¼ssen sie ihr Anzeigenarchiv zugÃ¤nglich machen und Forschern Einsicht in bestimmte Daten geben.
Amazon klagte gegen den Beschluss der EU-Kommission, mit dem der Amazon Store als sehr groÃŸe Online-Plattform eingestuft wurde. Das Unternehmen argumentierte, dass die Regelung mehrere Grundrechte verletze - neben der unternehmerischen Freiheit auch das Eigentumsrecht, den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz, die Freiheit der MeinungsÃ¤uÃŸerung und die Informationsfreiheit sowie das Recht auf PrivatsphÃ¤re und auf Schutz vertraulicher Daten.Â
Das Gericht wies die Klage aber nun ab. Es hÃ¤lt die Verpflichtungen fÃ¼r gerechtfertigt. Der Gesetzgeber habe davon ausgehen kÃ¶nnen, dass so groÃŸe Plattformen systemische Risiken fÃ¼r die Gesellschaft darstellen kÃ¶nnten. Dabei gehe es vor allem um die mÃ¶gliche Verbreitung illegaler Inhalte oder VerstÃ¶ÃŸe gegen den Verbraucherschutz.Â
Die diesen Plattformen auferlegten Verpflichtungen sollten die Risiken verhindern - auch wenn sie fÃ¼r die betroffenen Firmen erhebliche wirtschaftliche Belastungen bedeuteten. Gegen die Gerichtsentscheidung kann Amazon noch vor dem EuropÃ¤ischen Gerichtshof als nÃ¤chster Instanz vorgehen.
Amazon scheitert mit Klage gegen strengere Regeln als sehr groÃŸe Internetplattform
19. November 2025
