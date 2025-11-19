GÃ¼nstige Prognose: Renten dÃ¼rften im Sommer stÃ¤rker steigen als zunÃ¤chst erwartet

Geldscheine

Rentnerinnen und Rentner in Deutschland kÃ¶nnen vom kommenden Jahr an mit deutlich mehr Geld rechnen. Laut dem am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossenen Bericht der Rentenversicherung werden ab Juli Rentensteigerungen um 3,73 Prozent erwartet.

Rentnerinnen und Rentner in Deutschland kÃ¶nnen vom kommenden Jahr an mit deutlich mehr Geld rechnen. Laut dem am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossenen Bericht der Rentenversicherung werden ab Juli Rentensteigerungen um 3,73 Prozent erwartet - zunÃ¤chst war nur mit 3,1 Prozent mehr gerechnet worden. Eine nun optimistischere Prognose Ã¼ber die Kassenlage der gesetzlichen Rentenversicherung kÃ¶nnte zudem Einfluss auf die Beitragsentwicklung haben.



Die tatsÃ¤chliche HÃ¶he der Rentenanpassung 2026 wird allerdings erst im FrÃ¼hjahr feststehen. Hintergrund der im Vergleich zum zurÃ¼ckliegenden Sommer gÃ¼nstigeren SchÃ¤tzung ist vor allem die aktuelle Finanzlage der Rentenversicherung. Diese nahm Ã¼ber das laufende Jahr mehr Geld ein als bisher angenommen, wodurch die RÃ¼cklagen der Rentenversicherung weniger stark geschrumpft sind.



Das dÃ¼rfte sich auch auf die weitere Entwicklung der Renten auswirken, die jÃ¤hrlich zum 1. Juli angepasst werden: Nach der neuen Prognose wird im Juli 2027 mit einem Plus von noch einmal etwa 4,75 Prozent gerechnet, in den Folgejahren allerdings dann mit niedrigeren Steigerungen meist zwischen zwei und drei Prozent. Bis 2039 steigen die Renten absehbar um insgesamt gut 45 Prozent. Dies entspricht einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 2,8 Prozent pro Jahr.



Bis 2027 wird wegen der gÃ¼nstigen Kassenlage auch mit stabilen BeitrÃ¤gen gerechnet. Bisher war fÃ¼r 2027 ein Beitragssatzanstieg vorausgesagt worden. Der Beitragssatz liegt derzeit bei 18,6 Prozent. Im Jahr 2028 wird mit 19,8 Prozent gerechnet, 2029 mit 20,0 Prozent.Â Auch in der langfristigen Berechnung werden leicht steigende BeitrÃ¤ge angenommen.



Bis 2039 dÃ¼rfte der Satz auf 21,1 Prozent steigen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen sich die Zahlungen hÃ¤lftig. Mit diesen Zahlen werden im Jahr 2029 Einnahmen von 509 Milliarden Euro erwartet - bei Ausgaben in HÃ¶he von 510 Milliarden Euro.



Der Rentenversicherungsbericht geht davon aus, dass die sogenannte Haltelinie bei der Rente bis 2031 bei 48 Prozent des deutschlandweiten Durchschnittslohns stabilisiert wird. Das sieht der derzeit in der CDU/CSU-Fraktion umstrittene Gesetzentwurf der Bundesregierung zu einer Rentenreform vor.Â Nach dem Auslaufen der Haltelinie werde die RentenhÃ¶he bis 2039 auf nur noch 46,3 Prozent Prozent des Durchschnittslohns sinken, hieÃŸ es weiter.



Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Rentenversicherung 77 Prozent ihrer Einnahmen selbst. Der weit Ã¼berwiegende Teil davon waren Beitragszahlungen, 0,9 Prozent zudem ErtrÃ¤ge aus VermÃ¶gen. 23 Prozent der Einnahmen kamen vom Bund und damit aus Steuermitteln. Aus allen Einnahmequellen flossen 2024 insgesamt 402 Milliarden Euro an die Rentenversicherung. Damit waren die Einnahmen rund 20 Milliarden Euro hÃ¶her als im Vorjahr.



Die Ausgaben lagen im vergangenen Jahr 775 Millionen Euro Ã¼ber den Einnahmen - sie stiegen innerhalb des Jahres um 23 Milliarden Euro auf 402,8 Milliarden Euro. 89,4 Prozent entfielen auf Rentenzahlungen, sieben Prozent auf ZuschÃ¼sse zur Krankenversicherung, zwei Prozent auf Leistungen zur Teilhabe und 1,3 Prozent auf Verwaltungs- und Verfahrenskosten.



Trotz der negativen Bilanz verfÃ¼gt die Rentenversicherung immer noch Ã¼ber ein zweistelliges MilliardenvermÃ¶gen. Dieses verringerte sich auf rund 51,9 Milliarden Euro. Das VermÃ¶gen - die sogenannte NachhaltigkeitsrÃ¼cklage - ist gesetzlich vorgeschrieben.